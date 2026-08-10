Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fatih Terim’den gündem olacak gönderme: Bazılarının varlığı…

Fatih Terim’den gündem olacak gönderme: Bazılarının varlığı…

Fatih Terim, YouTube kanalında yayımladığı son videoda kullandığı ifadelerle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik yeni bir göndermede bulundu. İşte o açıklamalar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Fatih Terim’den gündem olacak gönderme: Bazılarının varlığı… - Resim: 1

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Fatih Terim, kendi YouTube kanalında yayımladığı “Terim Deneyimi” programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

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Fatih Terim’den gündem olacak gönderme: Bazılarının varlığı… - Resim: 2

Daha önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşadığı polemik sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Terim, son programında isim vermeden dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Fatih Terim’den gündem olacak gönderme: Bazılarının varlığı… - Resim: 3

“Ben varlığımı makamımdan almam”

Konuşması sırasında daha önce yaptığı gibi eliyle yeri işaret eden Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

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Fatih Terim’den gündem olacak gönderme: Bazılarının varlığı… - Resim: 4

“Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır. Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden ve yüreğimden alırım.”

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Fatih Terim’den gündem olacak gönderme: Bazılarının varlığı… - Resim: 5

Bu sözler, futbol kamuoyunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik yeni bir mesaj olarak yorumlandı.

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Fatih Terim’den gündem olacak gönderme: Bazılarının varlığı… - Resim: 6

Polemik Dünya Kupası sürecinde başlamıştı

Fatih Terim ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim, A Milli Takım’ın Dünya Kupası sürecine ilişkin yapılan açıklamaların ardından başlamıştı.

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Fatih Terim’den gündem olacak gönderme: Bazılarının varlığı… - Resim: 7

Terim, daha önce yaptığı açıklamada, “Kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği çok açık. Söylediklerimi tüm ulus yüzde 100 doğru anlamış. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Buralarda zaman kaybetmeyelim.” ifadelerini kullanmış ve yine eliyle yeri işaret etmişti.

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Fatih Terim’den gündem olacak gönderme: Bazılarının varlığı… - Resim: 8

Sosyal medyada gündem oldu

Terim’in son videosunda aynı hareketi tekrar etmesi ve “makam” vurgusu yapması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Deneyimli teknik adamın sözleri, Hacıosmanoğlu’na yönelik yeni ve üstü kapalı bir gönderme olarak değerlendirildi.

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