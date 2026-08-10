Fatih Terim’den gündem olacak gönderme: Bazılarının varlığı…

“Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır. Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden ve yüreğimden alırım.”