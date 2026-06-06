Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin altyapı ve genç oyunculara ilişkin geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.
Fatih Tekke kapıyı göstermişti: Ezeli rakibe imzayı atıyor
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin geçtiğimiz dönemde 'gitmesini de söyledim' diyerek adeta kapıyı gösterdiği genç futbolcuya ezeli rakibi imza attırıyor. İşte transfer sürecinin detayları...Alper Talha Şimşek
'GİTMESİNİ DE SÖYLEDİM'
Tekke, bazı genç oyuncuların transfer teklifleri almasıyla birlikte ayrılık sürecine değinerek, “Arda Öztürk şu an bizimle değil, altyapıda devam ediyor ve edecek. Kendisine teklifler geldi, gitmesini de söyledim” ifadelerini kullanarak adeta kapıyı göstermişti.
'ÇOCUKLAR YETERSİZ'
Genç oyuncuların mevcut seviyesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekke, “Şu an bu çocuklarımız yetersiz. Potansiyeli olan oyuncularımız var ama eksikler var, bunu açıkça söylüyorum. Bizimle antrenmana çıkan oyuncular da var ancak yeterli değiller” demişti.
BEŞİKTAŞ ARDA ÖZTÜRK’E YAKIN
Teknik direktörlük görevine V. Italiano’yu getiren Beşiktaş’ın, Trabzonspor’dan genç futbolcu Arda Öztürk'ü transfer etmek istediği konuşuluyor. Bu ilginin ardından Fatih Tekke'nin sözleri de tekrar gündeme geldi.
ARDA ÖZTÜRK TRANSFERİ BİTME AŞAMASINDA
Siyah-beyazlıların, Trabzonspor U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki stoper Arda Öztürk’ü transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, oyuncu için Trabzonspor’a 1 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay teklif etti.
Trabzonspor’un ise bu teklifi yeterli bulmadığı ve pazarlıkta bonservis bedelinin artırılmasını talep ettiği öğrenildi. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği, transferin kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.
GENÇ STOPERİN PERFORMANSI
194 cm boyundaki Arda Öztürk, güçlü fiziğiyle dikkat çekerken bu sezon Trabzonspor U19 formasıyla 30 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.