Fatih Tekke kapıyı göstermişti: Ezeli rakibe imzayı atıyor

'ÇOCUKLAR YETERSİZ'

Genç oyuncuların mevcut seviyesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekke, “Şu an bu çocuklarımız yetersiz. Potansiyeli olan oyuncularımız var ama eksikler var, bunu açıkça söylüyorum. Bizimle antrenmana çıkan oyuncular da var ancak yeterli değiller” demişti.