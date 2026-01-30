Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarıda kötü bir performans sergilediklerini ancak ikinci yarıdaki oyunla galibiyeti hak ettiklerini belirten Fatih Tekke, çok değerli 2 puan kaybettiklerini ifade etti.

FATİH TEKKE: 'İKİNCİ YARI ÖZELLİKLE KENARLARDAN OYNADIK'

Fatih Tekke maç sonu şöyle konuştu:

"Yerleşme olarak gayet beklediğimiz gibi ama üretme becerisi çok kısır bir ilk yarı oynadık. İlk yarı için çok olumlu konuşamam. İkinci yarının tamamında biz üstündük. Özellikle kenarlardan ve uzunlarla oynadık. Çok değerli bir 2 puan kaybettik. Hak ettiğimiz bir üç puandı ama içerde de söyledim bu maçlarda iyi bir kafa vuruşu, iyi bir orta çok değerli. Oyun hakkında ekstra detaylı konuşmaya gerek yok ama ikinci yarı özellikle kenarlardan oynadık. Çünkü merkezde bireysel performans olarak yeterli değildik.

'GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BİR, BU MAÇ İKİ...'

Oyun olarak istek olarak oyuncularım kafaları dik bir şekilde ayrılıyor. Bu tip maçlarda daha özgüvenli oynamamız lazım. Buna rağmen devam etmek zorundayız. Gençlerbirliği maçı bir, bu iki... Bu iki rakibimizi de yenmeliydik. Gençlerbirliği maçı için söyleyemeyeceğim ama bugün oyun bize döndü. Çok üzgünüz."