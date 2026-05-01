Kısa sürede viral hale gelen görüntüler, günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Fas Sultanı mı, Cem Yılmaz mı? Görenleri şaşırtan benzerlik
1926 yılında Paris’te kayda alındığı öne sürülen bir görüntü, sosyal medyada beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Videoda yer alan ve Fas Sultanı Moulay Youssef olduğu iddia edilen kişinin, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile olan şaşırtıcı benzerliği dikkat çekti.Hande Karacan
Söz konusu videoda, Paris’te yeni açılan bir camiyi ziyaret eden bir heyetin avludan geçişi görülüyor. Kalabalık tarafından karşılanan ve yoğun ilgi gören bu kişinin gerçekten Fas Sultanı olup olmadığı ise kesinlik kazanmış değil. Buna rağmen, sosyal medyada yapılan yorumların büyük kısmı benzerlik üzerine yoğunlaşıyor.
Görüntüler hızla yayılırken, kullanıcılar iki isim arasındaki benzerliği esprili paylaşımlarla gündemde tuttu. Magazin dünyasında da yankı uyandıran bu olay, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
CEM YILMAZ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Konuya kayıtsız kalmayan Cem Yılmaz ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Fas prensi değilim, sadece 2 saatliğine oradaydım” diyerek duruma mizahi bir yorum getirdi.
ŞEYH BOUAZİZ BEN MUHAMMED BEN GANA KİMDİR?
Cezayir tarihinin en nüfuzlu yerel figürlerinden biri olan ve Fransız sömürge döneminde "Arapların Şeyhi" unvanıyla tanınan Bouaziz ben Muhammed ben Gana, özellikle Ziban bölgesindeki siyasi otoritesiyle tanınan bir devlet adamı.
1879 yılında doğan ve bölgedeki kabileler üzerinde büyük bir nüfuz sahibi olan Ben Gana, Fransız yönetimiyle kurduğu stratejik ortaklıklar sayesinde "Bachagha" (Baş ağa) mertebesine kadar yükselmiş.
Dönemin diplomatik ilişkilerinde kilit rol oynayan ve Legion d’Honneur gibi prestijli nişanlarla ödüllendirilen Ben Gana, öldüğü yıl olan 1945'e kadar Kuzey Afrika siyasetinin en güçlü aktörleri arasında yer almıştı.