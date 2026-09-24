Faizsiz kredi veren bankalar: Yeni müşteriye yüzde 0 faiz

Kredi çekmeden önce bunlara dikkat:

BDDK düzenlemesine göre vade sınırları kredi tutarına bağlı:

* 125 bin TL'ye kadar olan kredilerde en fazla 36 ay

* 125-250 bin TL arasında en fazla 24 ay

* 250 bin TL üzerinde en fazla 12 ay