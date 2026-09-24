Merkez Bankası, 10 Eylül'deki toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Hesapkurdu verilerine göre ihtiyaç kredisinde ortalama aylık faiz yüzde 3,68. 28 Ağustos haftasında sektörde yıllık ihtiyaç kredisi faizi yüzde 60,64'e geriledi. Aynı hafta taşıt kredisinde yıllık oran yüzde 47,99, konut kredisinde ise yüzde 41,89 oldu. Galerideki oranlar 23 Eylül tarihli, 100 bin TL ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisine göre hesaplandı.
Faizsiz kredi veren bankalar: Yeni müşteriye yüzde 0 faiz
Kredi faiz oranları Eylül 2026'da netleşti. En düşük faizli ihtiyaç kredisi yüzde 2,79 ile Alternatif Bank'ta; 100 bin TL, 12 ay vadede aylık taksit 10.426 TL. Konut kredisi faizi yüzde 2,89'dan, taşıt kredisi faizi yüzde 2,99'dan başlıyor. Eylül ayının güncel kredi oranlarını sizin için derledik...Kaynak: Ekonomi Servisi
Alternatif Bank ihtiyaç kredisi faizi: Yüzde 2,79
Eylülün en düşük ihtiyaç kredisi faizi Alternatif Bank'ta. 100 bin TL, 12 ay vadeli kredinin aylık taksiti 10.426 TL, toplam geri ödemesi 125.611 TL.
QNB ihtiyaç kredisi faizi: Yüzde 2,84
100 bin TL, 12 ay vadeli kredinin aylık taksiti 10.466 TL, toplam geri ödemesi 126.088 TL.
Anadolubank ve Odeabank ihtiyaç kredisi faizleri
Anadolubank'ta faiz yüzde 3,19. 100 bin TL, 12 ay vadeli kredinin aylık taksiti 10.746 TL, toplam geri ödemesi 129.456 TL. Odeabank'ta faiz yüzde 3,29, aylık taksit 10.827 TL, toplam geri ödeme 130.426 TL.
ING, ON Dijital, Aktif Bank ve Enpara faiz oranları
100 bin TL, 12 ay vadeli kredide ING'nin faizi yüzde 3,34, aylık taksiti 10.868 TL. ON Dijital ve Aktif Bank'ta faiz yüzde 3,39, aylık taksit 10.908 TL. Enpara'da faiz yüzde 3,54, aylık taksit 11.031 TL.
Ziraat, Halkbank ve VakıfBank kredi faizleri
Ziraat Bankası ve VakıfBank'ta 150 bin TL, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisinin faizi yüzde 4,99, aylık taksiti yaklaşık 12.495 TL. Halkbank'ta 50 bin TL, 36 ay vadeli kredinin faizi yüzde 5,06, aylık taksiti 3.658,17 TL. VakıfBank Genel Müdürü, kamu bankalarının faiz oranlarını 2-3 puan indireceğini açıkladı.
Konut kredisi faiz oranları: Yüzde 2,89'dan başlıyor
1 milyon TL, 120 ay vadeli konut kredisinde en düşük oran yüzde 2,89 ile Ziraat Katılım'da, aylık taksiti 29.879 TL. Sıralamada Ziraat Bankası ile Vakıf Katılım onu izliyor.
Taşıt kredisi faiz oranları: Yüzde 2,99'dan başlıyor
200 bin TL, 48 ay vadeli taşıt kredisinde en uygun oran yüzde 2,99 ile Dünya Katılım'da, aylık taksiti 7.901 TL. Vakıf Katılım ile Kuveyt Türk onu izliyor.
Yeni müşteriye yüzde 0 faizli kredi
Garanti BBVA, QNB ve Akbank, ilk kez müşteri olanlara 3 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap seçenekleri sunuyor. Bu tür düşük oranlar genellikle ilk kez müşteri olma, belirli vade ya da hayat sigortası şartına bağlı.
Kredi çekmeden önce bunlara dikkat:
BDDK düzenlemesine göre vade sınırları kredi tutarına bağlı:
* 125 bin TL'ye kadar olan kredilerde en fazla 36 ay
* 125-250 bin TL arasında en fazla 24 ay
* 250 bin TL üzerinde en fazla 12 ay
Kredi tutarının binde 5'i kadar tahsis ücreti alınıyor. Kredi kullanan kişinin 14 gün içinde cayma hakkı var. Oranlar kredi notuna ve gelire göre değişebiliyor. Karşılaştırma yaparken yıllık maliyet oranına da bakmak gerekiyor.
Kaynak:
Hesapkurdu – İhtiyaç Kredisi
Hesapkurdu – Konut Kredisi
Hesapkurdu – Taşıt Kredisi