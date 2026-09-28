Facianın eşiğinden döndü: Aracını alevlerin ortasından son saniyede çekti

Giderken 10 saniye sonra o rögar kapağına bastığım patlamanın olduğu rögar kapağına basıyorum 10 saniye sonra da patlıyor ve arabayı uzaklaştırıyorum, patlamayı arabanın içinde duyuyorum. Araçta şu anda bilmiyorum yani var mı yok mu daha herhangi bir servise götürmedim arabada hasar var mı yok mu ama sol tarafında tabii ki o yanmadan ve patlamadan dolayı bir siyahlık oluşmuş. Komple sol tarafı siyah.Tabii kapakların hepsi fırladı ve daha sonra arkadaki 3-4 mazgal patladı defalarca ve kaynıyordu yerin altı. Kaynıyordu sesler vardı. Tabii ki ben eğer o araca binerken aracımı kurtarmaya giderken o rögar kapağına 10 saniye evvel basmış olsaydım ben zarar görecektim" dedi.