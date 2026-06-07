Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim dahil oldu.
Galatasaray'da oynamak istediğini söylemişti: Süper Lig'in golcüsü gündeme geldi
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Süper Lig'in golcü oyuncularından Umut Bozok ismi gündeme geldi. Eyüpspor'un kümede kalma başarısında önemli rol oynayan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncuyle ilgili yaşanan gelişme dikkat çekti.Furkan Çelik
Geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla dikkat çeken bir performansa imza atan Umut Bozok'un hücum hattında rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın değerlendirdiği isimler arasıında yer aldığı iddia edildi.
Salim Manav'ın haberine göre; Eyüpspor ile sözleşmesi sona eren Umut Bozok menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.
Sarı kırmızılı kulübün henüz golcü oyuncuyla ilgili bir karar vermediği ve bu öneriyi değerlendirdiği aktarıldı.
Daha önce Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gol kralı olan ve ardından Trabzonspor'un yolunu tutan Umut Bozok, Eyüpspor formasıyla adeta ikinci baharını yaşadı.
Herkesin küme düşmesine kesin gözüyle baktığı bir ortamda özellikle son haftalarda takımı gol yollarında sırtlayan Umut Bozok Eyüpspor'un kümede kalmasında önemli bir pay sahibi olmuştu.
Süper Lig'de geçen sezon 32 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan Umut Bozok 12 gole doğrudan katkı sağlayarak adından söz ettirmişti.
Fransa'da oynadığı dönemde; Galatasaray forması giymek istediğini açıklayan 29 yaşındaki golcüyle ilgili sarı kırmızılı kulübün kararı merak konusu oldu.