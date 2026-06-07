Galatasaray'da oynamak istediğini söylemişti: Süper Lig'in golcüsü gündeme geldi

Salim Manav'ın haberine göre; Eyüpspor ile sözleşmesi sona eren Umut Bozok menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.

Sarı kırmızılı kulübün henüz golcü oyuncuyla ilgili bir karar vermediği ve bu öneriyi değerlendirdiği aktarıldı.