EYT’deki gizli formül: Bu şekilde emekli olanın parası cebinde kalıyor

Hâlihazırda 4 bin 656 prim günü bulunan bu sigortalı, yararlanacağı 180 günlük borçlanma ile toplam primini 4 bin 836 güne ulaştırıyor. Aranan 5 bin 975 günlük hedefe ulaşmak için ise bin 139 gün daha prim ödenmesi zorunluluğu bulunuyor.