Çalışma hayatı öncesinde yapılan askerlik sürelerinin borçlanılması, sigortalılık başlangıcını öne çekerek erken emekliliğin kapısını açıyor. Sosyal güvenlik uzmanı Nergis Şimşek, özellikle Ekim 2008 tarihinden sonra gerçekleştirilen borçlanmaların hem prim gün sayısını artırdığını hem de emekli maaşı hesaplamalarında doğrudan hesaba katıldığını ifade etti.
EYT’deki gizli formül: Bu şekilde emekli olanın parası cebinde kalıyor
Sosyal güvenlik uzmanı Şimşek, iş hayatından önce yerine getirilen askerlik hizmetinin borçlanılması durumunda sigorta başlangıcının öne çekilerek EYT hakkı elde edilebildiğini açıkladı. Güncel tavan rakamları yerine geçmiş yıllardaki kazanç oranlarının seçilerek yüz binlerce lira cepte kalabiliyor.Kaynak: Diğer
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre sigorta girişi 1 Mart 2000 olan ve 1998-1999 döneminde 240 gün silah altına alınan bir vatandaşın durumunu inceleyen Şimşek, bu başlangıcın EYT kapsamına dahil edilebilmesi için 8 Eylül 1999 öncesine taşınması gerektiğini aktardı.
Uzman, söz konusu sigortalının askerlik süresinin tamamını ödemesine gerek olmadığını, yalnızca 180 günlük borçlanmanın yeterlilik sağlayacağını dile getirdi. Yapılacak 6 aylık bu işlemle birlikte sigorta başlangıcı 1 Eylül 1999 tarihine çekiliyor ve böylece EYT hakkı doğuyor. Bu formül uygulandığında kişinin emeklilik kriterleri 25 yıllık sigortalılık süresi ve minimum 5 bin 975 prim günü olarak belirleniyor.
Hâlihazırda 4 bin 656 prim günü bulunan bu sigortalı, yararlanacağı 180 günlük borçlanma ile toplam primini 4 bin 836 güne ulaştırıyor. Aranan 5 bin 975 günlük hedefe ulaşmak için ise bin 139 gün daha prim ödenmesi zorunluluğu bulunuyor.
Herhangi bir işte çalışmayan kişilerin bu eksik süreleri isteğe bağlı sigorta ödeyerek kapatabileceğine değinen Şimşek, bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir sınırı hatırlattı. İsteğe bağlı ödemelerin 4/b statüsüne girdiğini belirten uzman, 4/a üzerinden emeklilik hakkının kaybedilmemesi için isteğe bağlı ödenen sürenin bin 260 gün barajının altında kalması gerektiği konusunda uyardı.
Askerlik borçlanmasında ödeme miktarının asgari ve azami sınırlar arasında sigortalının tercihine bırakıldığını söyleyen Şimşek, maliyeti düşürmek için hizmetin geçtiği yıllara ait kazanç oranlarının baz alınması gerektiğine işaret etti.
Güncel Tavan Rakamları Tercih Edilirse: Ödenmesi gereken toplam tutar 802 bin 629 TL'yi buluyor.
Hizmet Dönemindeki Oranlar Tercih Edilirse: 1999 yılındaki 120 gün için 95 bin 720,40 TL, 2000 yılındaki 60 gün için de 89 bin 181 TL olmak üzere toplam maliyet 184 bin 901,40 TL seviyesinde kalıyor.
İki farklı yöntemin de gelecekte bağlanacak emekli maaşına katkısı tamamen aynı düzeyde kalıyor. Bu sebeple aynı seviyede emekli aylığı almak adına bugünün yüksek tavan rakamları üzerinden fazladan ödeme yapılması gerekmiyor. Eski yılların düşük oran avantajından yararlanarak yüz binlerce liralık maliyet artışının önüne geçilebiliyor.