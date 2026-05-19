Yeniçağ Gazetesi
19 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Evlat acısıyla sarsılmıştı: Ebru Şallı yas sürecini ilk kez anlattı... “Kelimeler yetmiyor”

Evlat acısıyla sarsılmıştı: Ebru Şallı yas sürecini ilk kez anlattı... “Kelimeler yetmiyor”

Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, katıldığı televizyon programında yıllar geçmesine rağmen dinmeyen evlat acısını anlattı. 2020 yılında oğlu Pars’ı kaybeden Şallı’nın açıklamaları izleyenleri derinden etkiledi.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Evlat acısıyla sarsılmıştı: Ebru Şallı yas sürecini ilk kez anlattı... “Kelimeler yetmiyor” - Resim: 1

Hem kariyeri hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Şallı, eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars’ın uzun süren lenfoma tedavisinin ardından hayatını kaybetmesiyle büyük bir yıkım yaşamıştı.

1 7
Evlat acısıyla sarsılmıştı: Ebru Şallı yas sürecini ilk kez anlattı... “Kelimeler yetmiyor” - Resim: 2

Programda duygularını samimi sözlerle dile getiren Şallı, yaşadığı acının hâlâ ilk günkü kadar taze olduğunu söyledi. “Bu acıyla yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum. Bazı duyguları anlatmaya kelimeler yetmiyor” diyerek hislerini ifade etti.

2 7
Evlat acısıyla sarsılmıştı: Ebru Şallı yas sürecini ilk kez anlattı... “Kelimeler yetmiyor” - Resim: 3

Toplumun yas sürecine bakışına da değinen ünlü isim, insanların acıyı yalnızca gözyaşıyla ölçmemesi gerektiğini vurguladı. “Sürekli ağlamak ya da kendini göstermek zorunda değilsin. Benim yaşadığımı yaşayan çok anne var. Güçlü durarak kadınlara umut olmak istiyorum” dedi.

3 7
Evlat acısıyla sarsılmıştı: Ebru Şallı yas sürecini ilk kez anlattı... “Kelimeler yetmiyor” - Resim: 4

Hayata tutunmanın önemine dikkat çeken Şallı, özellikle annelerin psikolojik olarak ayakta kalmasının aile için büyük önem taşıdığını belirtti. “İyi kalabilmek için mücadele ediyorum. Güçlü görünmeye çalışmıyorum, sadece yaşamaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

4 7
Evlat acısıyla sarsılmıştı: Ebru Şallı yas sürecini ilk kez anlattı... “Kelimeler yetmiyor” - Resim: 5

Eski eşiyle aynı acıyı paylaşmalarına rağmen yas süreçlerini farklı yaşadıklarını söyleyen Şallı, zaman zaman kendisini yalnız hissettiğini de dile getirdi. “Bu acının içinde insan aslında tek başına kalıyor. Bazı duygular paylaşılsa da tamamen taşınamıyor” dedi.

5 7
Evlat acısıyla sarsılmıştı: Ebru Şallı yas sürecini ilk kez anlattı... “Kelimeler yetmiyor” - Resim: 6
6 7
Evlat acısıyla sarsılmıştı: Ebru Şallı yas sürecini ilk kez anlattı... “Kelimeler yetmiyor” - Resim: 7

Son dönemde yalnızlıkla barıştığını söyleyen ünlü isim, huzuru kendi iç dünyasında bulduğunu belirterek, “Şu sıralar en büyük aşkım huzur. Uzun zamandır kendimi hiç bu kadar sakin hissetmemiştim” sözleriyle dikkat çekti.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro