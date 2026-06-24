Ankara’da yaşayan Ahmet Öztürk, dedesinden ve babasından öğrendiği ipek böceği yetiştiriciliğini çocuk yaşlardan bu yana sürdürüyor. Yaklaşık 60 yıldır üretim yapan Öztürk, 500 dut ağacından topladığı yapraklarla ipek böceklerini evinin altında oluşturduğu özel alanda besliyor.
Evinin altında servet üretiyor: Kilosu 2 bin 300 liradan satılıyor
Ankara’da yaşayan Ahmet Öztürk, dedesinden ve babasından öğrendiği ipek böceği yetiştiriciliğini yaklaşık 60 yıldır sürdürüyor. Evinin altında oluşturduğu özel alanda üretim yapan Öztürk, bu yıl 94 kilogram koza elde ederek yaklaşık 216 bin lira gelir sağladı.Kaynak: DHA
Yaklaşık 40 gün süren üretim sürecinin ardından bu yıl 94 kilogram koza elde eden Öztürk, ürünlerini Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne kilogramı 2 bin 300 liradan satarak yaklaşık 216 bin lira gelir sağladı.
“Mahallemize böcek evi yapılacak”
İpek böceği yetiştiriciliğinde en önemli unsurların hava şartları ve uygun üretim ortamı olduğunu belirten Öztürk, bu işin bölge için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.
Öztürk, “Kendimi bildim bileli böcek yetiştiriciliği yapıyoruz. Nallıhan için en iyi gelir kaynaklarından biri ipek böceğidir. Böcekleri beslemek için dut yaprağından faydalanıyoruz. Her yıl verim alıyoruz. Üretim ortamı çok önemli” dedi.
Yetkililerden destek aldıklarını da ifade eden Öztürk, “Bu sene mahallemize bir böcek evi yapılacağı sözünü aldık. Eğer bu proje hayata geçerse üretim çok daha verimli olacak” diye konuştu.
“Herkese tavsiye ediyorum”
Üretim sürecini de anlatan Öztürk, ipek böceklerinin ilk günlerde ince kıyılmış dut yapraklarıyla beslendiğini, zamanla yaprak boyutunun büyütüldüğünü söyledi.
“Böcekler geldiği gün beslemeye başlıyoruz. Zamanla daha iri yaprak veriyoruz. Ne kadar iyi beslenirse o kadar hızlı koza örüyor” diyen Öztürk, koza üretiminin yaklaşık 1-2 gram arasında değiştiğini belirtti.
Öztürk ayrıca, bir kozanın içindeki ipek ipliğin 500 ila 600 metre uzunluğa ulaşabildiğini ifade etti.
Aile boyu üretim
Aile desteğinin önemine dikkat çeken Öztürk, “Çocuklarım da bu işe hevesli, yardımcı oluyorlar. Benden sonra onların da devam etmesini istiyorum” dedi.
İpek böceği yetiştiriciliğinin oldukça kazançlı bir iş olduğunu vurgulayan Öztürk, “Herkese tavsiye ediyorum. Şu anda kilosu 2 bin 300 lira. Yılda yaklaşık 100 kilograma yakın üretim yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Öztürk, Nallıhan’ın Türkiye’de önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu da belirterek, eşinin de desteğiyle üretimi sürdürdüklerini söyledi.