Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor

ELDEN ÖDEME VE DOĞRUDAN HAVALE DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte gayrimenkul satışlarında kullanılan geleneksel ödeme yöntemleri değişecek.

1 Ekim 2026 tarihinden itibaren elden nakit ödeme yapılması veya satıcının banka hesabına doğrudan EFT ya da havale gönderilmesi tek başına geçerli ödeme yöntemi olarak kabul edilmeyecek.