Ticaret Bakanlığı, taşınmaz alım satımlarında dolandırıcılığı önlemek ve ödeme süreçlerini güvence altına almak amacıyla hayata geçirilecek Güvenli Ödeme Sistemi için zorunlu uygulama tarihini 1 Ekim 2026 olarak güncelledi.
Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor
Gayrimenkul alım satımında ödeme sistemi tamamen değişiyor. Yeni uygulamayla birlikte hem alıcıları hem de satıcıları yakından ilgilendiren kritik düzenleme için yeni tarih de belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Daha önce 1 Temmuz 2026 olarak duyurulan uygulama tarihi, teknik altyapı entegrasyonlarının tamamlanabilmesi amacıyla üç ay ertelendi.
Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışan kurumların hazırlıklarını eksiksiz tamamlayabilmesi için ek süre tanındığını açıkladı.
ELDEN ÖDEME VE DOĞRUDAN HAVALE DÖNEMİ SONA ERİYOR
Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte gayrimenkul satışlarında kullanılan geleneksel ödeme yöntemleri değişecek.
1 Ekim 2026 tarihinden itibaren elden nakit ödeme yapılması veya satıcının banka hesabına doğrudan EFT ya da havale gönderilmesi tek başına geçerli ödeme yöntemi olarak kabul edilmeyecek.
Koruma sistemi dışında gerçekleştirilen ödemelerde tapu devir işlemleri onaylanmayacak.
PARA TAPU DEVRİNDEN SONRA SATICIYA AKTARILACAK
Yeni sistemde alıcı, satış bedelini oluşturulan güvenli havuz hesabına yatıracak.
Tapu müdürlüğündeki devir ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra bloke edilen tutar sistem tarafından otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.
Bu yöntemle hem alıcı hem de satıcı açısından ödeme kaynaklı mağduriyetlerin ve olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.
TÜM İŞLEMLER KAYIT ALTINA ALINACAK
Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde sahte para kullanımı, ödemenin hesaba ulaşmaması veya dolandırıcılık gibi risklerin azaltılması amaçlanıyor.
Yeni altyapıyla birlikte taşınmaz alım satımına ilişkin tüm finansal transferler kayıt altına alınacak. Böylece gayrimenkul piyasasında daha şeffaf, izlenebilir ve güvenli bir işlem süreci oluşturulması hedefleniyor.