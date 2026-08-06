Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor

Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor

Gayrimenkul alım satımında ödeme sistemi tamamen değişiyor. Yeni uygulamayla birlikte hem alıcıları hem de satıcıları yakından ilgilendiren kritik düzenleme için yeni tarih de belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz alım satımlarında dolandırıcılığı önlemek ve ödeme süreçlerini güvence altına almak amacıyla hayata geçirilecek Güvenli Ödeme Sistemi için zorunlu uygulama tarihini 1 Ekim 2026 olarak güncelledi.

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Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor - Resim: 2

Daha önce 1 Temmuz 2026 olarak duyurulan uygulama tarihi, teknik altyapı entegrasyonlarının tamamlanabilmesi amacıyla üç ay ertelendi.

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Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor - Resim: 3

Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışan kurumların hazırlıklarını eksiksiz tamamlayabilmesi için ek süre tanındığını açıkladı.

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Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor - Resim: 4

ELDEN ÖDEME VE DOĞRUDAN HAVALE DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte gayrimenkul satışlarında kullanılan geleneksel ödeme yöntemleri değişecek.

1 Ekim 2026 tarihinden itibaren elden nakit ödeme yapılması veya satıcının banka hesabına doğrudan EFT ya da havale gönderilmesi tek başına geçerli ödeme yöntemi olarak kabul edilmeyecek.

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Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor - Resim: 5

Koruma sistemi dışında gerçekleştirilen ödemelerde tapu devir işlemleri onaylanmayacak.

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Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor - Resim: 6

PARA TAPU DEVRİNDEN SONRA SATICIYA AKTARILACAK

Yeni sistemde alıcı, satış bedelini oluşturulan güvenli havuz hesabına yatıracak.

Tapu müdürlüğündeki devir ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra bloke edilen tutar sistem tarafından otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

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Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor - Resim: 7

Bu yöntemle hem alıcı hem de satıcı açısından ödeme kaynaklı mağduriyetlerin ve olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor - Resim: 8

TÜM İŞLEMLER KAYIT ALTINA ALINACAK

Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde sahte para kullanımı, ödemenin hesaba ulaşmaması veya dolandırıcılık gibi risklerin azaltılması amaçlanıyor.

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Ev ve arsa satışında yeni dönem: Bu yöntem zorunlu hale geliyor - Resim: 9

Yeni altyapıyla birlikte taşınmaz alım satımına ilişkin tüm finansal transferler kayıt altına alınacak. Böylece gayrimenkul piyasasında daha şeffaf, izlenebilir ve güvenli bir işlem süreci oluşturulması hedefleniyor.

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