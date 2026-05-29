Yeniçağ Gazetesi
29 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 20°
Ev ve arsa sahipleri için tapuda geri sayım: 3 günlük kritik süre başladı

Türkiye sınırları dahilinde ev, arsa, dükkan veya tarla tapusu bulunan milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son viraja girildi. 3 günlük kritik süre başladı.

Yasal olarak belirlenen son ödeme tarihi 1 Haziran olarak açıklanırken, bu yıl ödeme takviminin Kurban Bayramı resmi tatil süreciyle çakışması mükellefler için kritik bir durumu ortaya çıkardı.

Tatil nedeniyle belediyelerin fiziki vezneleri hizmet vermeyeceğinden, cezalı duruma düşmek istemeyen vatandaşların ödemelerini önümüzdeki 3 gün içinde mutlaka internet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

GECİKEN HER AY İÇİN YÜZDE 3,5 FAİZ UYGULANACAK

Tüm taşınmaz sahiplerinin ilk taksit ödemelerini en geç 1 Haziran gün sonuna kadar tamamlaması yasal bir zorunluluk teşkil ediyor.

Belirtilen süre içinde ödemesini gerçekleştirmeyen mülk sahiplerine, geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Mükellefler, emlak vergisi borçlarını bütçelerine göre peşin ya da iki taksit halinde ödeyebiliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi tutarı sabit bir ücrete tabi olmayıp, mülkün niteliğine ve konumuna göre değişiklik gösteriyor:

Mülkün bağlı olduğu belediyenin her yıl güncellediği metrekare birim değeri esas alınıyor.

Taşınmazın toplam metrekaresi ile belediyenin belirlediği birim değer çarpılarak mülkün "rayiç bedeli" hesaplanıyor.

Nihai vergi tutarı, bu rayiç bedel üzerinden taşınmazın türüne (konut, arsa, iş yeri) göre belirlenen özel oranlarla ortaya çıkıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konuta sahip olmak şartıyla, aşağıdaki kategoride yer alan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor ve ödeme yapmıyor:

Emekliler,

Emekli dul ve yetim aylığı alanlar,

Engelli vatandaşlar ve gaziler,

Şehitlerin eş ve çocukları ile vazife malullüğü aylığı alanlar,

Hiçbir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyenler.

VEZNELER KAPALI: İNTERNETTEN ÖDEME NASIL YAPILIR?

Bayram tatili engeline takılmadan ve cezai işleme maruz kalmadan ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için güvenli dijital kanallar kullanıma sunuldu:

1. e-Devlet Kapısı: Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak, İnternet Vergi Dairesi veya mülkün bağlı olduğu belediyenin sekmesi üzerinden borçlarını ödeyebilir.

2. E-Belediye Sistemleri: Taşınmazın kayıtlı olduğu ilgili belediyenin resmi web sitesine girerek, "E-Belediye" borç sorgulama ve ödeme ekranından kredi kartıyla hızlıca işlem gerçekleştirilebilir.

Dijital kanalları tercih etmeyen mükelleflerin ise bayram tatili resmi mesaisi başlamadan önceki son aktif saatlerde bizzat belediye veznelerine müracaat etmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
