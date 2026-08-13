İnşaat maliyetlerindeki yüzde 20'yi aşan artışın ardından bu kez konut sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir vergi gündeme geldi.
Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir
Binlerce ev sahibini ilgilendiren kritik vergi uyarısı geldi. 2026'da emlak vergisi değerlerindeki sert artış nedeniyle daha önce kapsam dışında kalan birçok konut, 2027'de Değerli Konut Vergisi kapsamına girebilir. Yıl bitmeden emlak vergisi değerlerinizi kontrol edin.Kaynak: Diğer
hisse.net'in haberine göre, uzmanlara göre 2026 yılında emlak vergisi değerlerindeki hızlı yükseliş, daha önce vergi kapsamına girmeyen binlerce konutun 2027 itibarıyla Değerli Konut Vergisi (DKV) mükellefi olmasına yol açabilir.
Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde birden fazla konutu bulunan yatırımcıların yeni yıla girmeden önce emlak vergisi değerlerini mutlaka kontrol etmesi gerektiği belirtiliyor.
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ'NDE KRİTİK SINIR
DKV'de belirleyici olan unsur konutun piyasa fiyatı değil, belediyeler tarafından belirlenen emlak vergisi değeri oluyor.
2026 yılı itibarıyla emlak vergisi değeri 17 milyon 711 bin TL'yi aşan meskenler vergi kapsamına giriyor.
Vergi, tüm bedel üzerinden değil, belirlenen dilimleri aşan tutarlar için kademeli olarak uygulanıyor:
17 milyon 711 bin TL'ye kadar: Vergi yok
17 milyon 711 bin TL – 26 milyon 567 bin TL: Aşan kısım için binde 3
26 milyon 567 bin TL – 35 milyon 425 bin TL: Aşan kısım için binde 6
35 milyon 425 bin TL üzeri: Aşan kısım için binde 10
BİRDEN FAZLA EVİ OLANLAR İÇİN KRİTİK AYRINTI
Birden fazla meskene sahip kişiler için önemli bir istisna bulunuyor.
Vergi kapsamına giren konutlar arasında en düşük değerli tek bir mesken DKV'den muaf tutuluyor.
Ancak diğer konutlar gerekli şartları taşıyorsa vergi yükümlülüğü devam ediyor.
2026 NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU?
2025 yılında takdir komisyonlarının arsa metrekare değerlerini yeniden belirlemesinin ardından, 2026 emlak vergisi değerleri bazı taşınmazlarda üç kata kadar yükseldi.
Buna karşılık DKV alt sınırı yalnızca yüzde 12,74 artırılarak 17 milyon 711 bin TL'ye çıkarıldı.
Uzmanlara göre bu dengesizlik, daha önce vergi kapsamına girmeyen çok sayıda konutun sınırı aşmasına neden oldu.
BİR ÖRNEKLE VERGİ RİSKİ
2025 yılında emlak vergisi değeri sırasıyla 6 milyon, 9 milyon ve 15 milyon TL olan üç konuta sahip bir yatırımcı düşünelim.
2026'da bu değerlerin üç katına çıkması halinde konutların emlak vergisi değerleri 18 milyon, 27 milyon ve 45 milyon TL'ye ulaşıyor.
En düşük değerli 18 milyon TL'lik konut istisnadan yararlansa da diğer iki taşınmaz için 2027 yılında DKV ödeme yükümlülüğü doğuyor.
İLK BEYANNAME 20 ŞUBAT 2027'YE KADAR
2026 yılında DKV sınırını aşan konut sahipleri, ilk beyannamelerini 20 Şubat 2027 tarihine kadar vermek zorunda olacak.
Hesaplanan vergi şubat ve ağustos aylarında iki eşit taksitte ödenecek.
Uzmanlar ayrıca, Gelir İdaresi ile belediyeler arasında dijital entegrasyonun tamamlanmasının hem vatandaşların bürokratik yükünü azaltacağını hem de vergi süreçlerini kolaylaştıracağını vurguluyor.