Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir

Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir

Binlerce ev sahibini ilgilendiren kritik vergi uyarısı geldi. 2026'da emlak vergisi değerlerindeki sert artış nedeniyle daha önce kapsam dışında kalan birçok konut, 2027'de Değerli Konut Vergisi kapsamına girebilir. Yıl bitmeden emlak vergisi değerlerinizi kontrol edin.

Kaynak: Diğer
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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 1

İnşaat maliyetlerindeki yüzde 20'yi aşan artışın ardından bu kez konut sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir vergi gündeme geldi.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 2

hisse.net'in haberine göre, uzmanlara göre 2026 yılında emlak vergisi değerlerindeki hızlı yükseliş, daha önce vergi kapsamına girmeyen binlerce konutun 2027 itibarıyla Değerli Konut Vergisi (DKV) mükellefi olmasına yol açabilir.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 3

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde birden fazla konutu bulunan yatırımcıların yeni yıla girmeden önce emlak vergisi değerlerini mutlaka kontrol etmesi gerektiği belirtiliyor.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 4

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ'NDE KRİTİK SINIR

DKV'de belirleyici olan unsur konutun piyasa fiyatı değil, belediyeler tarafından belirlenen emlak vergisi değeri oluyor.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 5

2026 yılı itibarıyla emlak vergisi değeri 17 milyon 711 bin TL'yi aşan meskenler vergi kapsamına giriyor.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 6

Vergi, tüm bedel üzerinden değil, belirlenen dilimleri aşan tutarlar için kademeli olarak uygulanıyor:

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 7

17 milyon 711 bin TL'ye kadar: Vergi yok

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 8

17 milyon 711 bin TL – 26 milyon 567 bin TL: Aşan kısım için binde 3

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 9

26 milyon 567 bin TL – 35 milyon 425 bin TL: Aşan kısım için binde 6

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 10

35 milyon 425 bin TL üzeri: Aşan kısım için binde 10

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 11

BİRDEN FAZLA EVİ OLANLAR İÇİN KRİTİK AYRINTI

Birden fazla meskene sahip kişiler için önemli bir istisna bulunuyor.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 12

Vergi kapsamına giren konutlar arasında en düşük değerli tek bir mesken DKV'den muaf tutuluyor.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 13

Ancak diğer konutlar gerekli şartları taşıyorsa vergi yükümlülüğü devam ediyor.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 14

2026 NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU?

2025 yılında takdir komisyonlarının arsa metrekare değerlerini yeniden belirlemesinin ardından, 2026 emlak vergisi değerleri bazı taşınmazlarda üç kata kadar yükseldi.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 15

Buna karşılık DKV alt sınırı yalnızca yüzde 12,74 artırılarak 17 milyon 711 bin TL'ye çıkarıldı.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 16

Uzmanlara göre bu dengesizlik, daha önce vergi kapsamına girmeyen çok sayıda konutun sınırı aşmasına neden oldu.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 17

BİR ÖRNEKLE VERGİ RİSKİ

2025 yılında emlak vergisi değeri sırasıyla 6 milyon, 9 milyon ve 15 milyon TL olan üç konuta sahip bir yatırımcı düşünelim.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 18

2026'da bu değerlerin üç katına çıkması halinde konutların emlak vergisi değerleri 18 milyon, 27 milyon ve 45 milyon TL'ye ulaşıyor.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 19

En düşük değerli 18 milyon TL'lik konut istisnadan yararlansa da diğer iki taşınmaz için 2027 yılında DKV ödeme yükümlülüğü doğuyor.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 20

İLK BEYANNAME 20 ŞUBAT 2027'YE KADAR

2026 yılında DKV sınırını aşan konut sahipleri, ilk beyannamelerini 20 Şubat 2027 tarihine kadar vermek zorunda olacak.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 21

Hesaplanan vergi şubat ve ağustos aylarında iki eşit taksitte ödenecek.

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Ev sahiplerine soğuk duş: 2027'de bu vergi kapınızı çalabilir - Resim: 22

Uzmanlar ayrıca, Gelir İdaresi ile belediyeler arasında dijital entegrasyonun tamamlanmasının hem vatandaşların bürokratik yükünü azaltacağını hem de vergi süreçlerini kolaylaştıracağını vurguluyor.

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