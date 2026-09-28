Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün “Türkiye'nin En Büyük Meslek Grubu: Ev Kadınları – Ev İçi Emek, Toplumsal Statü Algısı ve Siyasal Tercihler” başlıklı araştırması, ev kadınlarının Türkiye'deki seçmen kitlesi içerisindeki ağırlığını ortaya koydu.
Ev kadınlarının tercihi belli oldu: İşte oy verdikleri parti
Türkiye'deki seçmenlerin yüzde 28,1'ini oluşturan ev kadınlarının siyasi tercihleri araştırıldı. Çalışmada oy eğilimlerinin yanı sıra ekonomik bağımsızlık, ev içi emeğin karşılığı, sigorta ve emeklilik beklentileri de incelendi. Ortaya çıkan siyasi tablo ise dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmaya göre 2025 itibarıyla ev kadınları seçmenin yüzde 28,1'ini oluşturuyor. Ev kadınlarını yüzde 25,3 ile özel sektör işçileri, yüzde 18,7 ile emekliler takip ediyor.
EV İŞLERİNİ “KESİNTİSİZ MESAİ” OLARAK GÖRÜYORLAR
Araştırmanın ikinci bölümünde, 17-29 Nisan 2026 tarihleri arasında farklı yaş grupları ve şehirlerden 36 ev kadınıyla çevrim içi odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi.
Görüşülen kadınların tamamı ev işlerini bir “iş” olarak tanımladı. Ev işlerinin başlangıcı ve bitişi olmayan, günün tamamına yayılan bir mesai olarak görüldüğü belirtildi. Buna karşılık ücret, izin, sigorta, emeklilik ve kamusal statünün bulunmaması temel sorunlar arasında gösterildi.
Kadınların sorumluluklarının temizlik ve bakım işleriyle de sınırlı olmadığı, özellikle düşük ve sabit gelirli ailelerde hane bütçesini ay sonuna kadar yetiştirme sorumluluğunu önemli ölçüde üstlendikleri aktarıldı.
SİGORTA VE EMEKLİLİK TALEBİ ÖNE ÇIKTI
Ev kadınlarının devletten beklentileri üç ana başlıkta toplandı. Sigorta, emeklilik, yıpranma payı ve düzenli gelir talepleri ilk sırada yer aldı.
Ekonomik bağımsızlık ikinci önemli beklenti olurken, ev kadınlığının resmi olarak tanınması da gündeme geldi. Özel kimlik kartı veya toplu taşımada kolaylık gibi uygulamaların, kadınlar tarafından devletin ev içi emeği tanımasının bir göstergesi olarak değerlendirildiği belirtildi.
EV KADINLARININ SİYASİ TERCİHİ ORTAYA ÇIKTI
Araştırmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de siyasi tercihler oldu. Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün 2025 tarihli verilerine göre, yarın seçim olması durumunda ev kadınlarının yüzde 49'u AK Parti'ye oy vereceğini söyledi.
CHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 26,2 olarak ölçüldü. Böylece iki parti arasındaki fark ev kadınları arasında 22,8 puana ulaştı.
Raporda Ağustos 2025 itibarıyla AK Parti'nin genel seçmen desteğinin yüzde 32,7, CHP'nin ise yüzde 29,2 olduğu belirtilirken, ev kadınlarından gelen desteğin AK Parti açısından ülke genelinde yaklaşık yüzde 14'lük bir oy oranına karşılık geldiği hesaplandı.
Geçmiş verilerde de benzer bir fark görüldü. 2008'de AK Parti ile CHP arasındaki fark ev işleriyle uğraşanlarda 52,4 puan, 2019'da ise 31,6 puan olarak ölçüldü. Araştırmada bu verilerin, kadınların çalışma hayatına katılmasıyla siyasi tercihlerinin değiştiği anlamına gelmediği ve bunun için daha kapsamlı verilere ihtiyaç olduğu vurgulandı.
EKONOMİK SORUNLAR TERCİHLERDE ÖNE ÇIKIYOR
36 kişiyle yapılan odak grup görüşmelerindeki katılımcıların tamamının geçmişte en az bir genel veya yerel seçimde AK Parti'ye oy verdiği belirtildi. Geçmiş tercihlerde dini-kültürel özgürlükler, güvenlik ve istikrar algısı ile sağlık, altyapı ve diğer kamu hizmetlerine ilişkin olumlu deneyimler öne çıktı.
AK Parti'den uzaklaştığını belirten bazı katılımcılar ise ekonomik sıkışma, enflasyon, kira ve gıda fiyatlarındaki artış, yerine getirilmediği düşünülen vaatler, adalet ve liyakat sorunlarını gerekçe gösterdi.
Raporda, 36 kişiyle gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinin bir anket olmadığı ve buradan elde edilen sonuçların Türkiye'deki bütün ev kadınlarına genellenemeyeceği özellikle vurgulandı.