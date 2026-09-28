Ev kadınlarının tercihi belli oldu: İşte oy verdikleri parti

Geçmiş verilerde de benzer bir fark görüldü. 2008'de AK Parti ile CHP arasındaki fark ev işleriyle uğraşanlarda 52,4 puan, 2019'da ise 31,6 puan olarak ölçüldü. Araştırmada bu verilerin, kadınların çalışma hayatına katılmasıyla siyasi tercihlerinin değiştiği anlamına gelmediği ve bunun için daha kapsamlı verilere ihtiyaç olduğu vurgulandı.