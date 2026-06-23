Estetik değil zorunluluk: Araba lastiklerinin siyah olma nedeni belli oldu

İlk Üretilen Lastikler Beyazdı

Otomotiv tarihinin ilk dönemlerinde üretilen araç lastikleri aslında bugünkü gibi siyah değil, doğal kauçuğun kendi rengi olan açık gri veya kirli beyaz tonlarındaydı. Ancak tamamen doğal kauçuktan üretilen bu ilk örnekler, zorlu yol şartlarına ve hava koşullarına karşı oldukça dayanıksız bir yapıya sahipti.