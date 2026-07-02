Esnaf çareyi kendini zincirlemekte buldu: Büfe çatısında gerilim dolu anlar

Şubat ayından bu yana işgaliye bedeli ödeyerek büfe işleten 3 esnaf ile görüşüldüğü belirtilen açıklamada, “Konunun çözümü için belediyemiz tarafından iyi niyet, diyalog ve anlayışla hareket edilmiştir. Bu süreçte büfe sahipleriyle defalarca görüşmeler gerçekleştirilmiş, kendilerine süreç hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılmış ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına çeşitli alternatifler sunulmuştur. Ancak geçen uzun süreye ve sunulan yapıcı çözümlere rağmen esnafımız tarafından bir türlü uzlaşmaya yanaşılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.