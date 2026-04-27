Eskiden her evde vardı, şimdi kimse yüzüne bakmıyor: Yok olup gidiyor

Kumaşlarla kaplanarak yastığa dönüştürülen bu ürünler, büyüklük ve işçiliğine göre 300 ile 1200 lira arasında alıcı buluyor. Sağlığa faydalı olduğu da söylenen hasır yastıklar, artık daha çok özel siparişle üretiliyor.

Mesleğin son dönemlerini yaşadıklarını belirten Sargın, “1967’den beri bu işi yapıyorum. Çıraklıktan yetiştim. Eber Gölü’nden eskisi gibi kaliteli kamış bulmak zorlaştı. Bu yüzden Karamık Gölü ve Denizli’nin Çivril ilçesinden de kamış temin ediyoruz. Üretim süreci zahmetli; kamışlar işlenip presleniyor, ardından kumaşla kaplanarak yastığa dönüştürülüyor. Ne yazık ki eski talep yok, meslek bitme noktasına geldi diyebiliriz. Biz de ayakta kalmak için sünger yastık üretimine de yöneldik” dedi.