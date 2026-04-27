Yeniçağ Gazetesi
27 Nisan 2026 Pazartesi
Eskiden her evde vardı, şimdi kimse yüzüne bakmıyor: Yok olup gidiyor

Eskiden her evde vardı, şimdi kimse yüzüne bakmıyor: Yok olup gidiyor

Kamışlardan üretilen ve yıllar boyunca evlerin en renkli süslerinden biri olan hasır yastıklar, zaman içinde eski popülerliğini yitirdi.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
Eskiden her evde vardı, şimdi kimse yüzüne bakmıyor: Yok olup gidiyor - Resim: 1

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 1967’den bu yana bu mesleği sürdüren Mevlüt Sargın, artık hasır yastığa olan ilginin azalması nedeniyle zanaatın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Eskiden her evde vardı, şimdi kimse yüzüne bakmıyor: Yok olup gidiyor - Resim: 2

Bir dönem Türk evlerinin vazgeçilmez parçalarından olan hasır yastıklar, günümüzde yerini sünger, kauçuk ve elyaf gibi modern malzemelerden üretilen yastıklara bıraktı.

Eskiden her evde vardı, şimdi kimse yüzüne bakmıyor: Yok olup gidiyor - Resim: 3

Bugün daha çok kafe dekorlarında ve “şark köşesi” olarak bilinen özel alanlarda kullanılan bu yastıklar, canlı renkleri ve el işçiliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Eskiden her evde vardı, şimdi kimse yüzüne bakmıyor: Yok olup gidiyor - Resim: 4

Eber Gölü başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanan kamışlar, Mevlüt Sargın’ın atölyesinde hem geleneksel yöntemlerle hem de makineler yardımıyla işleniyor.

Eskiden her evde vardı, şimdi kimse yüzüne bakmıyor: Yok olup gidiyor - Resim: 5

Kumaşlarla kaplanarak yastığa dönüştürülen bu ürünler, büyüklük ve işçiliğine göre 300 ile 1200 lira arasında alıcı buluyor. Sağlığa faydalı olduğu da söylenen hasır yastıklar, artık daha çok özel siparişle üretiliyor.

Mesleğin son dönemlerini yaşadıklarını belirten Sargın, “1967’den beri bu işi yapıyorum. Çıraklıktan yetiştim. Eber Gölü’nden eskisi gibi kaliteli kamış bulmak zorlaştı. Bu yüzden Karamık Gölü ve Denizli’nin Çivril ilçesinden de kamış temin ediyoruz. Üretim süreci zahmetli; kamışlar işlenip presleniyor, ardından kumaşla kaplanarak yastığa dönüştürülüyor. Ne yazık ki eski talep yok, meslek bitme noktasına geldi diyebiliriz. Biz de ayakta kalmak için sünger yastık üretimine de yöneldik” dedi.

Kaynak: İHA
