Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan, 19. yüzyılda han olarak inşa edilen, daha sonra ise uzun yıllar boyunca hapishane olarak kullanılan Tiftik Han, şimdi kütüphane olarak hizmet veriyor.
Eskiden cezaeviydi şimdi bilgi yuvası: Asırlık binaya akın akın geliyorlar
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, 19. yüzyılda han olarak inşa edilen, daha sonra ise hapishane olarak kullanılan tarihi Tiftik Han, kapılarını halka İlçe Han Kütüphanesi olarak açtı. Bina, büyüleyici atmosferiyle ziyaretçi akınına uğruyor.Kaynak: İHA
Kütüphanenin yapıldığı tarih tam olarak bilinmese de, 19. yüzyıl yapısı olduğu tahmin edilirken Anıtlar Yüksek Kurulu kararıyla hapishane ismiyle tescil edildi. Günümüzde İlçe Halk Kütüphanesi olan Tiftik Han, Osmanlı şehir içi hanlarının karakteristik plan tipolojisi içerisinde tek avlulu, iki katlı ve revaklı hanlar grubunda dikkat çeken bir örnek olarak yer alıyor.
Kütüphane, 4 bin 169 aktif üyesiyle huzurlu bir okuma ve çalışma ortamı sunuyor ve aynı zamanda, tarihe ilgi duyan ziyaretçileriyle de uğrak bir nokta özelliği taşıyor.
“BU SENE 150’DEN FAZLA KİTAP OKUDUM”
Kütüphane üyesi 9 yaşındaki Tayyip Arda Turgut, "Kütüphaneden kitap alıyorum. 100-150 kitap okumak amacım. Bu sene 150’den fazla kitap okudum. 200 kitap okumak istiyorum. Birinci sınıfta buraya gelmiştik. Çok da sevmiştim. İkinci sınıfta gelip kitap almaya başladım. Bu sayede çok fazla kitap okudum. Çocuklar benim gibi hedef koymalı. 150 kitap okudularsa seneye 200, 250 kitap okumalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
“KİTAP OKUMAKLA ÇOK AKILLI BİR ÖĞRENCİ OLDUM”
7 yaşındaki Muhammed Anıl Turgut ise, "Ağabeyimden ümit aldım. Ağabeyim çok kitap okuduğundan benim de ümidimi kazandırdı. Ben de kitapları çok sevdiğimden okumaya başladım. Şu an 25 tane kitap okudum. Ağabeyim gibi madalya kazanmak istiyorum. Çocuklar kitap okumaya başlasınlar bu şekilde madalya kazanırlar. Kitap okumakla çok akıllı bir öğrenci oldum" sözlerini sarf etti.
“1980’E KADAR CEZAEVİ OLARAK KULLANILMIŞ”
Akdağmadeni İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Davut Şahin ise, yaptığı açıklamada "Kütüphanemiz önce Tiftik Han olarak açılmış, imar edilmiş. Daha sonra 1980’e kadar cezaevi binası olarak kullanılmış. 1980 askeri darbesinden sonra kapatılmış. 2011 yılına kadar boş kalmış. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün ‘İyileştiren Kütüphaneler’ temasıyla başlattığı kütüphane projesiyle burayı kütüphaneye dönüştürdü. Dönüştürme aşamasında İl Kültür Müdürlüğü’müzün, valiliğimizin çok emekleri oldu, çok destekleri oldu" dedi.
“MİSAFİRLERİMİZ HEM GEZİYOR HEM KİTAPLARIMIZI İNCELİYOR”
Şahin, sözlerinin devamında "Kütüphanemiz şu an 2026 yılı itibariyle ilk 6 aylık istatistik verilerine göre 4 bin 169 aktif üyemiz var. İlk 6 aylık dönemde 7 bin 250 ödünç kitap vermişiz. Kütüphane kullanım amaçlarına aktif bir şekilde hizmet etmekte. Kullanıcılarımız ve okuyucularımız tarihi ortamın havasını ve binanın serinliğini tercih ederek burayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de burayı hem geziyor hem de kitaplarımızı inceliyor.” ifadelerine yer verdi.