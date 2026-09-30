Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Gregory van der Wiel, sarı-lacivertli formayı giydiği döneme ilişkin yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Eski Hollandalı yıldızdan olay itiraf: 'Fenerbahçe'de 9 ay cehennemi yaşadım'
Fenerbahçe'nin eski Hollandalı yıldızı Gregory van der Wiel, sarı-lacivertli takımda geçirdiği döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hollandalı eski futbolcu, Türkiye'de 4,5 milyon dolar dolandırıldığını öne sürerken Fenerbahçe kariyerini 'cehennemi yaşadım' diyerek niteledi.Furkan Çelik
Circus Daily'ye konuşan Hollandalı eski futbolcu, Türkiye'ye geldikten sonra yaptığı bir yatırım nedeniyle yaklaşık 4,5 milyon dolar dolandırıldığını öne sürdü. Van der Wiel, yaşadığı olayın özel hayatını ve futbol kariyerini etkilediğini belirtirken Fenerbahçe'deki dönemine ilişkin de çarpıcı iddialarda bulundu.
'4,5 MİLYON DOLAR VERDİM'
Gregory van der Wiel'in açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'ye geldikten birkaç ay sonra bir iş insanıyla tanıştım. Ona güvendim ve yatırım yapmak istedim. Kendisini araştırmıştım. Oldukça büyük ve önemli insanlarla bir aradaydı. Ayrıca bana 'Bu adam yatırım konusunda sana yardımcı olur' dediler. Gayrimenkul konusunda ilginç projeleri vardı. 4 ay içinde bize para kazandıracağını söyledi. Ben de yaklaşık 4.5 milyon dolar verdim."
'BENİ DOLANDIRDI'
"Bir süre sonra ses çıkmadı. 'Parama ne oldu?' diye sordum. Bana şöyle bir cevap verdi: '600 bin dolar daha ver ve diğer parayı unut' Beni dolandırdı."
'FENERBAHÇE KARİYERİMİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ'
"Bu da mentalimi ve özel hayatımı çok etkiledi. Fenerbahçe kariyerimi de olumsuz etkiledi. Dolandırıldıktan sonra futbola odaklanmam çok zorlaştı."
'FENERBAHÇE'YE PARA İÇİN GİTTİM'
"Fenerbahçe'ye para için gittim. Bu doğru. Başka seçenekler de vardı. Ancak Fenerbahçe'nin finansal şartları iyi olduğu için diğer teklifleri reddettim. Olabildiğince hızlı bir şekilde para kazanıp futbolu bir an önce bırakmak istiyordum."
'3 AY SONRA HER ŞEY TERS GİTTİ'
"Ancak 3 ay sonra her şey ters gitti. Beni çağırdılar ve 'Sen beş para etmezsin. Hiçbir şey değilsin' dediler. Beni aşağılamaya başladılar."
'KİMSE BANA HAKARET EDEMEZ'
"Bir noktada ben de tepki gösterdim. Kimse bana hakaret edemez. Sonra Advocaat geldi. Benim için daha da kötü oldu."
'ÜST ÜSTE CEZALAR YEMEYE BAŞLADIM'
"Üst üste cezalar yemeye başladım. İzin günlerinde herkes ülkesine gidiyordu ama benim en ufak açığımı yakalayıp ceza kesiyorlardı."
'AYRILMAM İÇİN TEHDİTLER ALDIM'
"Ayrılmam için bütün yıl boyunca tehditler aldım. Fenerbahçe'de 9 ay boyunca cehennemi yaşadım. Sonrasında zaten takımdan ayrılmak istedim."