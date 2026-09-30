Eski Hollandalı yıldızdan olay itiraf: 'Fenerbahçe'de 9 ay cehennemi yaşadım'

'4,5 MİLYON DOLAR VERDİM'

Gregory van der Wiel'in açıklamaları şu şekilde:



"Fenerbahçe'ye geldikten birkaç ay sonra bir iş insanıyla tanıştım. Ona güvendim ve yatırım yapmak istedim. Kendisini araştırmıştım. Oldukça büyük ve önemli insanlarla bir aradaydı. Ayrıca bana 'Bu adam yatırım konusunda sana yardımcı olur' dediler. Gayrimenkul konusunda ilginç projeleri vardı. 4 ay içinde bize para kazandıracağını söyledi. Ben de yaklaşık 4.5 milyon dolar verdim."