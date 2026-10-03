Eski hakem Hüseyin Göçek'in ifadesi ortaya çıktı: 'Gölge MHK Başkanı...'

'TFF YA DA MHK TARAFINDAN BİZİMLE GÖRÜŞME YAPILMADI'

"Karar sonrasında hiçbir şekilde TFF ya da MHK tarafından bizimle herhangi bir görüşme yapılmadı. Karar verildikten sonra dönemin MHK Başkanı Ferhat GÜNDOĞDU o dönem ulusal kanallarda canlı yayın programlarına katılarak ve gazetelere beyanda bulunarak “Bu kararın alınmasında 1 dakika bile bekleyemezdik, bilmediğiniz şeyler var...” şeklinde beyanlarda bulunmuş, o dönem liste dışı kalan bütün arkadaşlarımı ve beni elinde hiçbir belge ve bilgi bulunmadan kamuoyu önünde kötü duruma getirmiş, sosyal hayatımızda tamiri zor yaraların açılmasına sebep olmuş, onurumu zedelemiş, aile yaşantıma ve ailemin bu açıklamalar karşısında zor durumda kalmalarına ve psikolojik olarak çok zor dönemlerden geçmelerime ve ailemin de sosyal çevrelerinde insanlardan tepki görmelerine neden olmuştur."