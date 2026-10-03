İstanbul'da yürütülen ve kamuoyunda "Hakemler Dosyası" olarak bilinen soruşturmada eski hakem Hüseyin Göçek'in verdiği ifadeye ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.
Eski hakem Hüseyin Göçek'in ifadesi ortaya çıktı: 'Gölge MHK Başkanı...'
Hakemler dosyası soruşturmasında eski hakem Hüseyin Göçek'in ifadesine ilişkin ayrıntılar gündeme geldi. Göçek, 2022 yılında liste dışı bırakılan hakemlere Tahkim Kurulu kararına rağmen maç verilmediğini öne sürerken bir ismin MHK'de gölge başkan olarak görev yaptığını iddia etti.Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Göçek, 8 Mart 2022'de çok sayıda hakem ve gözlemcinin liste dışı bırakılmasıyla başlayan sürece ilişkin iddialarda bulundu. Eski hakem, dönemin Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamalarının kendisini ve ailesini olumsuz etkilediğini savundu.
Hüseyin Göçek'in açıklamaları şu şekilde:
'GÖREV YAPTIĞIM MAÇIN ÜZERİNDEN 24 SAAT BİLE GEÇMEMİŞTİ'
"Ben 07/03/2022 tarihinde süper ligde oynanan Gaziantep-Hatay müsabakasında orta hakem olarak görev yaptım. Hem bu maçtaki performansım hem de sezon içerisinde çıktığım hakem ve VAR hakemi olarak performansım maç sayılarından da anlaşılacağı üzere gayet iyi düzeydeydi. Görev yaptığım maçın üzerinden 24 saat bile geçmeden böyle bir karar alınması olağandışı bir durumdur."
'TFF YA DA MHK TARAFINDAN BİZİMLE GÖRÜŞME YAPILMADI'
"Karar sonrasında hiçbir şekilde TFF ya da MHK tarafından bizimle herhangi bir görüşme yapılmadı. Karar verildikten sonra dönemin MHK Başkanı Ferhat GÜNDOĞDU o dönem ulusal kanallarda canlı yayın programlarına katılarak ve gazetelere beyanda bulunarak “Bu kararın alınmasında 1 dakika bile bekleyemezdik, bilmediğiniz şeyler var...” şeklinde beyanlarda bulunmuş, o dönem liste dışı kalan bütün arkadaşlarımı ve beni elinde hiçbir belge ve bilgi bulunmadan kamuoyu önünde kötü duruma getirmiş, sosyal hayatımızda tamiri zor yaraların açılmasına sebep olmuş, onurumu zedelemiş, aile yaşantıma ve ailemin bu açıklamalar karşısında zor durumda kalmalarına ve psikolojik olarak çok zor dönemlerden geçmelerime ve ailemin de sosyal çevrelerinde insanlardan tepki görmelerine neden olmuştur."
'TAHKİM KURULU KARARIYLA GÖREVE İADE EDİLDİK'
"Bu karar sonrasında liste dışı kalan hakem ve gözlemci arkadaşlarımla birlikte hukuki olarak hakkımızı aramak için TFF Tahkim Kuruluna müracaatta bulunduk. 26.03.2022 tarihinde Tahkim Kurulu toplantısında liste dışı kalmamızın gerekçesi MHK’ye sorulduğunda açıklama olarak 'Performans Düşüklüğü' gerekçesini sundular. Ancak Tahkim Kurulu tarafından yapılan duruşma neticesinde oy çokluğu ile göreve iade edildik."
'TAHKİM KARARINA RAĞMEN BİZE MAÇ VERİLMEDİ'
"Tahkim Kurulunun kararının akabinde Antalya’da düzenlenen Süper Lig Hakem Seminerindeki hakemlere yönelik MHK Başkanı olan Ferhat GÜNDOĞDU “Tahkim Kurulunun kararı o hakemlerin lehine olsa bile, ben onlara kesinlikle maç vermeyi düşünmüyorum” şeklinde beyanlarda bulunmuş, kararın hemen sonrasında maç görevi çıkmamız gerekirken karardan sonra bize maç görevi verilmedi ve ilk maçımıza 8 Mart 2022 tarihinden yaklaşık 45 gün sonra Ferhat GÜNDOĞDU istifa ettikten sonra bir sonraki MHK Başkanı Sayın Sabri ÇELİK geldikten sonra görev almaya başladık.
O dönem bizim liste dışı bırakılma sebebimizin hakemlik kariyerimizin MHK Başkanı olan Ferhat GÜNDOĞDU ve MHK üyelerinin hakemlik kariyerlerinin çok çok üstünde olması ve kendisinin bu durum karşısında rahatsız olmasıdır. Kendi amacı tecrübeli hakem kadrosunu diskalifiye edip yerine tecrübesiz alt liglerde yeteri kadar olgunluğa ulaşamayan genç hakemleri çıkartıp kadrolarda değişikliğe gitmekti."
'KARARIN ALINMASINDA BU ÜÇ İSİM BAŞROLDEYDİ'
"MHK’nin iç oluşumunda Profesyonel Maç İcra Kurulu adı altında 2022 yılında 3 kişi görev yapardı. Bu kurulun görevi Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının hakem kadrosunu belirlemek ve müsabakalara hakemleri görevlendirmekti. O dönem bu kurul içinde Ferhat GÜNDOĞDU, Ahmet ŞAHİN ve Yunus YILDIRIM bulunmaktaydı. 08.03.2022 tarihinde alınan liste dışı kalmamızın kararının alınmasında başrol olarak bu üçlü ve diğer kurul üyeleri bulunmaktadır."
'AHMET ŞAHİN GÖLGE MHK BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPARDI'
"Ancak bu üçünün o dönem MHK içerisinde ağırlıkları çok fazlaydı. Şöyle ki Ahmet ŞAHİN gölge MHK başkanı olarak görev yapardı. Hakemlik kariyerim Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı, Ahmet İBANOĞLU MHK Başkanı olduğu dönemde sona erdi. Bu tarihte 03.01.2024 tarihidir. Bu dönem devre arasına denk gelmektedir."