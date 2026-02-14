Arda Turan'ın hayalleri: Ukrayna basınına her şeyi açıkladı

– Haziran 2025’te Shakhtar’ın başına geçtiniz. O gün devraldığınız takımla bugünkü takım arasında nasıl bir fark görüyorsunuz?
Arda Turan: "Geldiğimde büyük bir avantajım vardı. Shakhtar’ın zaten bir futbol kültürü vardı: oyun kültürü ve estetik anlayışı. Biz buna bazı şeyler eklemek istedik. Savunmaya daha fazla önem vermek, daha agresif olmak, topa sahipken ve topsuzken her oyunun fazında doğru hareket etmek istedik.
Bence bunu başardık. Ukrayna Premier Ligi’nde sadece 13 gol yedik ve bunların 7’si LNZ ve Karpaty (Lviv) maçlarında geldi. Savunma performansından genel olarak memnunum. Avrupa Ligi elemelerinde yalnızca iki gol yedik; ikisi de Beşiktaş maçında geldi ve ardından elendik.
Oyuncularımın gelişimi, ilerlemesi ve oyuna yaklaşımı beni çok mutlu ediyor. Ancak zihniyetle ilgili bazı alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyor. Bu kolay değil. Bazı oyuncular evlerinden çok uzakta, Ukraynalı oyuncular da zor şartlarda yaşıyor. Buna rağmen değişime çok iyi yaklaştılar. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Daha iyi savunmak, asla pes etmemek ve kritik anları daha iyi oynamak istedik. Şimdi bunları sahada görüyorum."