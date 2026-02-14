Arda Turan'ın hayalleri: Ukrayna basınına her şeyi açıkladı

– Hocam, sekiz aydır takımla çalışıyorsunuz. Bugün sezonun ilk yarısını, kış kampını ve sezonun ikinci bölümüne dair hedefleri konuşmak istiyoruz. Bu aylar sizin için nasıldı ve en zor olan neydi?

Arda Turan: "Açıkçası ciddi bir zorluk yaşadığımı söyleyemem. Bu da sizin ve Shakhtar ailesinin her bir üyesi sayesinde oldu. Beni bu aileye kabul ettiğiniz ve bu takımı yönetme fırsatı verdiğiniz için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı.

Çalışmalarımıza gelince, oldukça olumlu değerlendiriyorum. Bundan eminim. Bu Shakhtar takımı önceki takımlardan farklı. Her zaman potansiyelli genç oyuncular vardı ama geçmişte gençlerle deneyimli oyuncular arasında daha dengeli bir yapı söz konusuydu.

Şimdi kadromuzda daha fazla genç oyuncu var ve bu benim için de büyük bir deneyim. Onlarla birlikte öğreniyorum. Çok iyi maçlar oynadık. Oyuncularımdan memnunum. Daha iyi bir konumda olabilirdik, daha iyi sonuçlar alabilirdik; fakat bir teknik direktör olarak hem olumlu hem olumsuz yönleri net şekilde değerlendirebiliyorum. Daha üst sırada olabilirdik ama burada çok şey öğrendim ve çok değerli bir tecrübe kazandım. Bu yüzden bulunduğumuz noktadan memnunum."