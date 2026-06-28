Yeniçağ Gazetesi
28 Haziran 2026 Pazar
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Anasayfa Spor Eski Fenerbahçeli Djiku İsmail Kartal'ı anlattı: 'Gerçek bir futbol insanı'

Eski Fenerbahçeli Djiku İsmail Kartal'ı anlattı: 'Gerçek bir futbol insanı'

Kariyerini Rusya Premier Ligi'nde Spartak Moskova forması giyerek sürdüren Fenerbahçe'nin eski stoperi Alexander Djiku, sarı lacivertli kulüpte geçirdiği döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Djiku, İsmail Kartal'dan övgüyle bahsetti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Eski Fenerbahçeli Djiku İsmail Kartal'ı anlattı: 'Gerçek bir futbol insanı' - Resim: 1

Spartak Moskova forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alexander Djiku, Fanatik'e sarı lacivertli kulüpte geçirdiği döneme dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ganalı stoperin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

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Eski Fenerbahçeli Djiku İsmail Kartal'ı anlattı: 'Gerçek bir futbol insanı' - Resim: 2

'AYRILIĞI KABULLENMEM ZAMAN ALDI'

"Fenerbahçe'den ayrılmak benim için duygusal açıdan çok zordu çünkü bu kulübe gerçekten çok bağlıydım. Kulüp yeni bir sportif yapılanmaya girince benim rolüm de oldukça hızlı şekilde değişti. Elbette kulüp için elinden geleni vermiş ve Fenerbahçe’ye bu kadar bağlı bir oyuncu olarak bunu kabullenmek zaman aldı.Bugün hiç kimseye karşı kırgınlık taşımıyorum. Fenerbahçe’de yaşadığım her şey için minnettarım ve bu kulüpten başım dik şekilde ayrılmış olmaktan gurur duyuyorum."

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Eski Fenerbahçeli Djiku İsmail Kartal'ı anlattı: 'Gerçek bir futbol insanı' - Resim: 3

'KADIKÖY ATMOSFERİNİ ÖZLÜYORUM'

"Kadıköy, dünya futbolunda çok özel bir yere sahip. Atmosferi, tutkusu ve maç günlerindeki o inanılmaz gürültüsü… Bunları hayatım boyunca unutmayacağım. Evet, özlüyorum. Aksini söylemem dürüstlük olmaz."

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Eski Fenerbahçeli Djiku İsmail Kartal'ı anlattı: 'Gerçek bir futbol insanı' - Resim: 4

'İSMAİL KARTAL GÜVEN ORTAMINI SAĞLAMAYI ÇOK İYİ BİLİYOR'

"İsmail Kartal gerçek bir futbol insanı. Oyuncularıyla nasıl iletişim kuracağını, güçlü bir takım ruhu oluşturmayı ve futbolcularına korkmadan oynayabilecekleri güven ortamını sağlamayı çok iyi biliyor. Onun yönetiminde kendimi güvende hissettim, özgür oynadım ve en iyi futbolumu ortaya koyabildim. Aramızdaki ilişki karşılıklı saygı ve dürüstlük üzerine kuruluydu. Kendisine büyük bir minnettarlık duyuyorum ve yeniden Fenerbahçe’ye dönmüş olmasına gerçekten çok sevindim. Böyle anları fazlasıyla hak eden bir insan."

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Eski Fenerbahçeli Djiku İsmail Kartal'ı anlattı: 'Gerçek bir futbol insanı' - Resim: 5

'MOURINHO İLE ÇALIŞMA FIRSATI BULDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

"Moruinho'nun günlük çalışma temposu, büyük maçlara yaklaşımı ve kazanma kültürü benim için çok değerli bir deneyimdi. Ondan öğrendiğim her şeyi her zaman hatırlayacağım. Onun yeniden Real Madrid’in başına geçmesi beni hiç şaşırtmadı. Dünyanın en büyük kulüplerinin her zaman isteyeceği bir teknik direktör. Ben de Jose Mourinho ile çalışma fırsatı bulduğum için mutluyum."

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Eski Fenerbahçeli Djiku İsmail Kartal'ı anlattı: 'Gerçek bir futbol insanı' - Resim: 6

'GÜZEL GÜNLERİN GERİ DÖNECEĞİNE İNANIYORUM'

"Fenerbahçe’nin başarılı olmak için ihtiyacı olan her şeye sahip. İnanılmaz bir taraftar kitlesi, büyük bir tarih, üst düzey tesisler ve hiç bitmeyen bir kazanma arzusu var. İsmail Kartal gibi bir isim yeniden takımın başındayken o güzel günlerin geri döneceğine gerçekten inanıyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak bunu tüm kalbimle görmek istiyorum."

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Eski Fenerbahçeli Djiku İsmail Kartal'ı anlattı: 'Gerçek bir futbol insanı' - Resim: 7

'BİR PARÇAM FENERBAHÇELİ OLARAK KALACAK'

"Türk futbolunu ve özellikle de Fenerbahçe’yi takip etmeye devam ediyorum. Böyle büyük bir kulüpte iki yıl geçirdikten sonra duygusal bağınızı koparmanız mümkün değil. Fırsat buldukça maçlarını izliyorum ve kazandıklarında gerçekten mutlu oluyorum. Benim bir parçam her zaman Fenerbahçeli olarak kalacak."

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Eski Fenerbahçeli Djiku İsmail Kartal'ı anlattı: 'Gerçek bir futbol insanı' - Resim: 8

'TÜRKİYE HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK

"Şu anda bütün odağım Spartak Moskova'da ve sözleşmemi en iyi şekilde yerine getirmekte. Başka hiçbir şeyi düşünmüyorum. Futbol kariyeri uzun bir yolculuk ve futbol dünyası aslında çok küçük. Ben hiçbir zaman kapıları kapatan biri olmadım ama gelecekle ilgili tahminlerde bulunmayı da sevmiyorum. Kesin olan tek şey, Türkiye’nin kalbimde her zaman çok özel bir yere sahip olacağı."

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