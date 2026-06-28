Eski Fenerbahçeli Djiku İsmail Kartal'ı anlattı: 'Gerçek bir futbol insanı'

'AYRILIĞI KABULLENMEM ZAMAN ALDI'

"Fenerbahçe'den ayrılmak benim için duygusal açıdan çok zordu çünkü bu kulübe gerçekten çok bağlıydım. Kulüp yeni bir sportif yapılanmaya girince benim rolüm de oldukça hızlı şekilde değişti. Elbette kulüp için elinden geleni vermiş ve Fenerbahçe’ye bu kadar bağlı bir oyuncu olarak bunu kabullenmek zaman aldı.Bugün hiç kimseye karşı kırgınlık taşımıyorum. Fenerbahçe’de yaşadığım her şey için minnettarım ve bu kulüpten başım dik şekilde ayrılmış olmaktan gurur duyuyorum."