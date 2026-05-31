Eşinin katlettiği kadın toprağa verildi

İddiaya göre, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Ç., yurt dışı görevinden izne geldiği Elazığ'da, eşi Derya Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., tabancayla eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde Derya Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Murat Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.