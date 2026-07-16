Eşinin hayalini yerine getirdi: Kadın arıcı yılda 500 kilo üretiyor, siparişlere yetişemiyor

Isparta'nın gül ve lavanta üretimiyle öne çıktığını, özellikle lavanta balına ülke genelinde çok büyük bir rağbet olduğunu ifade eden Tuğrul, doğru bir planlama yapıldığında arıcılığın hane ekonomisini güçlendiren çok değerli bir sektöre dönüştüğünü ve kadın girişimcilerin kırsal kalkınmadaki rolünün günden güne daha da belirginleştiğini vurguladı.