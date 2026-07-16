Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyünde yaşamını sürdüren üç çocuk annesi Hatice Kozluca, yaklaşık 4 sene evvel eşiyle adım attığı arıcılık faaliyetini, eşinin kanser sebebiyle vefat etmesinin ardından da kararlılıkla devam ettiriyor.
Eşinin hayalini yerine getirdi: Kadın arıcı yılda 500 kilo üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde yaşayan Hatice Kozluca, eşiyle birlikte kurduğu arıcılık hayalini, onun vefatından sonra da tek başına sürdürerek yıllık yaklaşık 500 kilogram bal üretimi gerçekleştiriyor. Kozluca, ürettiği propolisi ise doktor onaylı kanser hastalarına ücretsiz ulaştırıyor.Kaynak: AA
Yolculuğa ilk etapta 5 kovanla başlayan Hatice Kozluca, zaman içinde bu sayıyı 25'e yükselttiğini ve önümüzdeki sene kovan sayısını 50'ye ulaştırmayı amaçladığını ifade ediyor. Yıllık ortalama 500 kilogram doğal çiçek balı elde ettiğini belirten Kozluca, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep gördüğünü ve siparişlerin önemli bir kısmını eski müşterilerinden aldığını dile getiriyor.
Ürünün kalitesi sayesinde pazarlama konusunda hiçbir problemle karşılaşmadığını aktaran Kozluca, balın henüz kovanlardayken rezerve edildiğini söylüyor. Bölgenin yüksek rakımının, zengin bitki çeşitliliğinin, kekik ve lavanta yoğunluğunun balın aromasına ve kalitesine doğrudan olumlu etki yaptığını da sözlerine ekliyor.
Eşinin tedavi gördüğü dönemde propolis üretmeyi çok istediklerini fakat o süreçte buna fırsat bulamadıklarını anlatan Kozluca, artık bu ürünü de ürettiğini belirtiyor. Kanser hastalarının ve ailelerinin yaşadığı zorlukları yakından deneyimlediği için, hekim onayının bulunması şartıyla propolisi kanser hastalarına tamamen ücretsiz bir şekilde ulaştırıyor.
Arıcılığa ilk başladığı dönemde çevresindeki kişilerden kadınların bu işi yapamayacağına dair olumsuz geri dönüşler aldığını belirten Kozluca, pes etmeyerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimlere katıldığını ifade ediyor. Kovanların başında vakit geçirmenin kendisine büyük bir huzur verdiğini vurgulayan üretici kadın, bu işten kazandığı gelirle çocuklarının eğitim masraflarını karşılamaktan gurur duyduğunu aktarıyor.
Özel bir üniversitede tam burslu olarak makine mühendisliği okuyan oğlu Ali Kağan Kozluca da özellikle yaz tatillerinde köye gelerek kovanların taşınması, bakımı ve onarımı gibi ağır işlerde annesine destek sağlıyor ve bu üretimin aile ekonomilerine çok ciddi katkı sunduğunu belirtiyor.
Hatice Kozluca'nın üretim tesisini yerinde inceleyen Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, kent genelinde yaklaşık 40 bin arı kovanının bulunduğunu ve buralardan yıllık ortalama 240 ton bal elde edildiğini kaydetti.
Isparta'nın gül ve lavanta üretimiyle öne çıktığını, özellikle lavanta balına ülke genelinde çok büyük bir rağbet olduğunu ifade eden Tuğrul, doğru bir planlama yapıldığında arıcılığın hane ekonomisini güçlendiren çok değerli bir sektöre dönüştüğünü ve kadın girişimcilerin kırsal kalkınmadaki rolünün günden güne daha da belirginleştiğini vurguladı.