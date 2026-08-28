Yeniçağ Gazetesi
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Eşi vefat edince kursa gitti: Çocukluk hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi

Gaziantep'te 11 çocuk annesi Döne Kölge, eşinin vefatının ardından başvurduğu Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesinde 78 yaşında okuma yazma öğrendi. Yıllardır özlemini duyduğu çocukluk hayaline kavuşan Kölge, artık tabela, otobüs durağı ve faturaları tek başına okuyabilmenin sevincini yaşıyor.

Kaynak: İHA
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Eşi vefat edince kursa gitti: Çocukluk hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi - Resim: 1

Gaziantep'te yaşamını sürdüren 11 çocuk annesi Döne Kölge, çocukluk döneminde babasının okula gitmesine izin vermemesi sebebiyle okuma yazma öğrenemedi.

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Eşi vefat edince kursa gitti: Çocukluk hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi - Resim: 2

Yıllar boyunca günlük yaşamında eğitim eksikliği nedeniyle çeşitli engellerle karşılaşan Kölge, hayat arkadaşını kaybettikten sonra ömrü boyunca içinde ukde kalan bu hedefi gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

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Eşi vefat edince kursa gitti: Çocukluk hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi - Resim: 3

Günlük hayatını kolaylaştırmak ve evdeki yalnızlığını gidermek amacıyla Gaziantep Sosyal Dayanışma Merkezi'ne (SODAM) başvuruda bulundu.

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Eşi vefat edince kursa gitti: Çocukluk hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi - Resim: 4

Çevresindeki kadınlar ve komşularıyla birlikte kurs saatlerini aksatmadan takip eden Kölge, ilerleyen yaşına rağmen azmi sayesinde okumayı öğrendi.

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Eşi vefat edince kursa gitti: Çocukluk hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi - Resim: 5

Eğitim merkezindeki atmosfere ilişkin deneyimlerini aktaran 78 yaşındaki Kölge, eşinin vefatından sonra evde yalnız kaldığını ve zaman geçirmekte zorlandığını belirtti.

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Eşi vefat edince kursa gitti: Çocukluk hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi - Resim: 6

İlk zamanlar yaşı sebebiyle kuruma kabul edilmeyeceğine dair endişe taşıdığını ifade eden Kölge, görevlilerin kendisini son derece güler yüzlü ve sıcak bir şekilde karşıladığını vurguladı.

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Eşi vefat edince kursa gitti: Çocukluk hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi - Resim: 7

Kurs ortamının moralini düzelttiğini söyleyen Kölge, derslere düzenli katılım sağladığını ve buradaki sosyal ortam sayesinde zihnindeki tüm sıkıntılardan uzaklaştığını dile getirdi.

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Eşi vefat edince kursa gitti: Çocukluk hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi - Resim: 8

Geçmiş yıllarda yaşadığı coğrafi ve sosyal şartlar nedeniyle eğitimden uzak kaldığını anlatan Kölge, çocukluğunun köyde geçtiğini ve o dönemki büyüklerin kız çocuklarını okula göndermek yerine erkek çocuklarının eğitimine öncelik verdiğini aktardı.

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Eşi vefat edince kursa gitti: Çocukluk hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi - Resim: 9

Henüz 14 yaşındayken evlendirildiğini ve evlilik hayatı boyunca da eşinin okumasına izin vermediğini anlatan Döne Kölge, bugüne kadar başkalarına bağımlı yaşamak zorunda kaldığını belirtti.

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Eşi vefat edince kursa gitti: Çocukluk hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi - Resim: 10

Artık kimseden yardım almadan kendi işini görebilmek istediğini vurgulayan Kölge; otobüs duraklarını, sokak tabelalarını, hastanedeki yönlendirme yazılarını ve evine gelen faturaları rahatça okuyabilmesinin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu söyledi.

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Eşi vefat edince kursa gitti: Çocukluk hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi - Resim: 11

Kölge, süreç boyunca kendisine rehberlik eden ve her konuda destek sunan eğitmenlerine teşekkür ederek merkezde vakit geçirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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