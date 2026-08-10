Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı

Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı

Çanakkale’de arkadaşlarının sosyal medya profil fotoğrafını otobüs durağına yapıştıran iki üniversite öğrencisine verilen 1 yıl 8’er aylık hapis cezaları, Yargıtay tarafından onandı.

Kaynak: Diğer
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Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı - Resim: 1

Yargıtay, arkadaşlarının sosyal medya profil fotoğrafını şaka amacıyla bir otobüs durağına asan iki üniversite öğrencisine verilen 1 yıl 8’er aylık hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

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Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı - Resim: 2

Çanakkale’de üniversite eğitimi gören iki öğrenci, arkadaşlarının sosyal medya hesabında kullandığı profil fotoğrafının çıktısını aldı.

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Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı - Resim: 3

Öğrenciler, söz konusu fotoğrafı kaldıkları yurdun yakınında bulunan otobüs durağına yapıştırdı. Fotoğrafının izinsiz şekilde kullanıldığını öğrenen kişi ise iki arkadaşından şikayetçi oldu.

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Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı - Resim: 4

Şikayetin ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla iki öğrenci hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla dava açıldı.

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Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı - Resim: 5

Çanakkale 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar, fotoğrafı herhangi bir suç işleme amacı taşımadan, yalnızca arkadaşlarına şaka yapmak için kullandıklarını savundu. Sanıklar, bu gerekçeyle beraat talebinde bulundu.

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Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı - Resim: 6

Yerel mahkeme, mağdurun kendi sosyal medya hesabında paylaştığı ve günlük kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafın, başkalarının görmesini veya bilmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ait bir görüntü sayılamayacağı değerlendirmesini yaptı. Bu gerekçeyle sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

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Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı - Resim: 7

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Yerel mahkemenin kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12’nci Ceza Dairesinin gündemine geldi. Daire, yaptığı inceleme sonucunda beraat hükmünü bozdu.

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Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı - Resim: 8

Yargıtay, sanıkların mağdura ait kişisel veri niteliğindeki fotoğrafı hukuka aykırı şekilde elde ederek başkalarının erişimine sunduğuna dikkat çekti. Yüksek mahkeme, eylemin “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

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Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı - Resim: 9

YENİDEN YARGILAMADA HAPİS CEZASI

Bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan Çanakkale 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi, iki sanığı “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı - Resim: 10

Kararın yeniden temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12’nci Ceza Dairesince incelendi. Daire, sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini onadı.

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Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı - Resim: 11

Yargıtay’ın karar gerekçesinde, sanıkların mahkumiyetinde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.

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