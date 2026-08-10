Yargıtay, arkadaşlarının sosyal medya profil fotoğrafını şaka amacıyla bir otobüs durağına asan iki üniversite öğrencisine verilen 1 yıl 8’er aylık hapis cezalarını hukuka uygun buldu.
Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı
Çanakkale’de arkadaşlarının sosyal medya profil fotoğrafını otobüs durağına yapıştıran iki üniversite öğrencisine verilen 1 yıl 8’er aylık hapis cezaları, Yargıtay tarafından onandı.Kaynak: Diğer
Çanakkale’de üniversite eğitimi gören iki öğrenci, arkadaşlarının sosyal medya hesabında kullandığı profil fotoğrafının çıktısını aldı.
Öğrenciler, söz konusu fotoğrafı kaldıkları yurdun yakınında bulunan otobüs durağına yapıştırdı. Fotoğrafının izinsiz şekilde kullanıldığını öğrenen kişi ise iki arkadaşından şikayetçi oldu.
Şikayetin ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla iki öğrenci hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla dava açıldı.
Çanakkale 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar, fotoğrafı herhangi bir suç işleme amacı taşımadan, yalnızca arkadaşlarına şaka yapmak için kullandıklarını savundu. Sanıklar, bu gerekçeyle beraat talebinde bulundu.
Yerel mahkeme, mağdurun kendi sosyal medya hesabında paylaştığı ve günlük kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafın, başkalarının görmesini veya bilmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ait bir görüntü sayılamayacağı değerlendirmesini yaptı. Bu gerekçeyle sanıklar hakkında beraat kararı verildi.
YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU
Yerel mahkemenin kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12’nci Ceza Dairesinin gündemine geldi. Daire, yaptığı inceleme sonucunda beraat hükmünü bozdu.
Yargıtay, sanıkların mağdura ait kişisel veri niteliğindeki fotoğrafı hukuka aykırı şekilde elde ederek başkalarının erişimine sunduğuna dikkat çekti. Yüksek mahkeme, eylemin “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
YENİDEN YARGILAMADA HAPİS CEZASI
Bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan Çanakkale 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi, iki sanığı “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kararın yeniden temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12’nci Ceza Dairesince incelendi. Daire, sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini onadı.
Yargıtay’ın karar gerekçesinde, sanıkların mahkumiyetinde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.