Eşek şakası pahalıya patladı: Yargıtay'dan emsal şaka kararı

Yerel mahkeme, mağdurun kendi sosyal medya hesabında paylaştığı ve günlük kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafın, başkalarının görmesini veya bilmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ait bir görüntü sayılamayacağı değerlendirmesini yaptı. Bu gerekçeyle sanıklar hakkında beraat kararı verildi.