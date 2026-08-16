Erzurum genelinde yaklaşık yarım saat boyunca etkisini sürdüren sağanak ve zaman zaman şiddetlenen fırtına, kentte yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Aniden bastıran yoğun yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Erzurum'da aniden bastıran sağanak şehri teslim aldı: Erzurum-Bingöl yolunda sel dehşeti
Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken ana yollar göle döndü. Erzurum-Bingöl karayolunda meydana gelen sel nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi.Kaynak: İHA
Şehir merkezindeki ana arterlerde ve bazı kavşaklarda oluşan birikintiler nedeniyle yollar göle dönerken, sürücülerin bir kısmı su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti, bazıları ise yola devam edemeyerek beklemeyi tercih etti.
ÇİRİŞLİ MEVKİİNDE SEL ULAŞIMI KİLİTLEDİ
Sağanağın en fazla olumsuzluğa yol açtığı noktalardan biri de Erzurum-Bingöl kara yolu oldu. Çirişli mevkiinde dağlardan inen debisi yüksek sel suları kara yoluna taşarak sürücülere tehlikeli anlar yaşattı. Ulaşımda aksamaların meydana geldiği güzergahta araçlar ilerlemekte zorlandı.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE AFET UYARISI
Bölgedeki olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yapan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi.
Yağışların şiddetini artırması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.