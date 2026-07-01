Erzincan’da gurur günü: Atatürk’ün kente gelişinin 107. yıl dönümü törenle kutlandı

Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, tam 107 yıl önce, yani 1 Temmuz 1919 günü Erzincan'a gelerek tarihi adımlardan birini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ziyaretinin, bölgedeki milli uyanış ve direniş ruhu için ne kadar hayati bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.