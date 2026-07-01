Temmuz 1919'da şehre ayak basarak bağımsızlık meşalesini Anadolu'nun bağrında büyüten Atatürk ve silah arkadaşları, Erzincan halkı tarafından bir kez daha minnetle anıldı.
Erzincan’da gurur günü: Atatürk’ün kente gelişinin 107. yıl dönümü törenle kutlandı
Milli Mücadele'nin lideri ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 107'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen resmi tören ve programlarla coşkuyla kutlandı.Kaynak: İHA
Kutlama programı kapsamında merkezde bulunan Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başta olmak üzere il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş tören alanındaki yerini aldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından, aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.
Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, tam 107 yıl önce, yani 1 Temmuz 1919 günü Erzincan'a gelerek tarihi adımlardan birini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ziyaretinin, bölgedeki milli uyanış ve direniş ruhu için ne kadar hayati bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
Program, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarına rahmet, şükran ve saygı dualarının edilmesiyle son buldu.