Trabzonspor dünya çapında büyük ses getiren Mohamed Salah hamlesinin ardından gözünü forvet transferine dikti.
Ertuğrul Doğan'ı Salah kesmedi: Trabzonspor 184 milyon Euro'luk yıldızı istiyor
Trabzonspor yeni transferi Mohamed Salah ile dünya futbolunda büyük ses getirdikten sonra hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bordo Mavililer hücum hattına önemli bir takviye yapmak için harekete geçti.Furkan Çelik
SALAH SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ
Bugün İstanbul'a gelen Mohamed Salah'ı bordo mavili taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı.
Taraftarlara ilk üçlüsünü çektiren Salah ardından sağlık kontrollerinden geçti.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Trabzon'da taraftarlar sabırsızlıkla Mohamed Salah'a kavuşmayı beklerken Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
ERTUĞRUL DOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ
Salah transferi sonrası bağlandığı canlı yayında Başkan Ertuğrul Doğan önemli bir ismi daha kadrolarına katacaklarının sinyalini vermişti.
TRABZONSPOR NUNEZ'İ GÜNDEMİNE ALDI
Edinilen bilgilere göre; Trabzonspor'un forvet transferi konusunda listesinin ilk sırasında Darwin Nunez bulunuyor.
SALAH İLE ESKİ TAKIM ARKADAŞI
Liverpool'dan Mohamed Salah'ın da eski takım arkadaşı olan Nunez için kısa süre içerisinde transfer görüşmelerinin başlaması planlanıyor.
AVRUPA FUTBOLUNA DÖNMEK İSTİYOR
2 yıllık sözleşmesi bulunan Al Hilal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Darwin Nunez Avrupa futboluna geri dönerek son dönemde düşüşe geçen kariyerini yeniden parlatmayı hedefliyor.
BONSERVİSİNE TOPLAM 184 MİLYON EURO HARCANDI
Liverpool 2022 yazında 85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nunez'i Benfica'dan transfer etmiş ve geçtiğimiz yaz Uruguaylı forveti Al Hilal'e 53 milyon Euro'ya satmıştı.
Uruguay'da Penarol altyapısından yetişen ve İspanya'da Almeira formasıyla çıkış yapan Nunez için bugüne kadar toplamda 184 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
LIVERPOOL'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Liverpool'da beklentilerin altında kalan 27 yaşındaki yıldız oyuncu 143 maçta 40 gol, 26 asistlik performans sergilemişti.
Tüm kariyeri boyunca toplam 306 maça çıkan Nunez'in117 golü ve 51 asisti bulunuyor.
MİLLİ TAKIMIN TECRÜBELİ İSİMLERİNDEN
Ayrıca Uruguay Milli Takımı'nda 41 maça çıkan Nunez ülkesi adına ise 13 kez ağları sarstı.
KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR KAZANDI
Kariyerinde iki Uruguay ligi şampiyonluğu, 1 Suudi Arabistan Kupası, 1 İngiltere Süper Kupa, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Premier Lig kazanan Nunez aynı zamanda Portekiz'de 2021-22 sezonunda 26 golle gol krallığı yaşamış ve sezonun en iyi oyuncusu seçilmişti.
TRABZONSPOR TRANSFERDE KARARLI
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Darwin Nunez için Trabzonspor'un tüm şartları zorlamaya hazır olduğu bu transferi gerçekleştirmek için kararlı bir tavır sergilediği öğrenildi.