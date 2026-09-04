Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Sözcü TV'de değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın oyun planı ve hakem kararları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok
Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibin oyunundan hakem kararlarına, Okan Buruk'tan yeni transfer Rafael Leao'ya kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli yorumcunun sözleri maçın önüne geçti.Kaynak: Diğer
"OSİMHEN'SİZ GALATASARAY YANAR"
Galatasaray'ın bireysel yeteneklerle sonuca gittiğini savunan Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray bu tarz oyunla deplasmanda iyi iş yapabilir. İç sahada duman ederler Galatasaray'ı. Arkaya her giden top tehlikeli. Galatasaray çok kolay top kapıp sonuca gitti."
"Barış Alper yok, Sane yok, zaten 9 kişi oynuyorsun. Kenarda teknik direktör yok. Galatasaray şahsi becerilerle gidiyor. Galatasaray'ın oyun planı yok. Osimhen'siz Galatasaray yanar. Biraz düzgün bir takım Galatasaray'ı duman ederdi."
"LEAO GALATASARAY'A FAYDALI OLUR"
Yeni transfer Rafael Leao'nun performansını da değerlendiren Toroğlu, Portekizli yıldızdan övgüyle bahsetti.
"O fiziğe göre çabuk bir adam. Sağ beki adeta perişan etti. Yalnız koşuyla olmuyor. Etkili bir adam. Galatasaray'a faydalı olacağı belli. Osimhen'le beraber iyi olacaktır. Osimhen daha fazla pozisyona girer."
HAKEM KARARLARINI DEĞERLENDİRDİ
Karşılaşmadaki kritik pozisyonlara da değinen Toroğlu, Başakşehir'in kazandığı penaltı ve Umut Bozok'un kırmızı kartı hakkında konuştu.
"Hakem o pozisyonda net hareket etti. Tereddüt etmeden verdi, o zaman bir şey demem o pozisyona."
"Daha yeni girdin oyuna. Belki de puan alacaktın Galatasaray'a. Net kırmızı kart."
İptal edilen Galatasaray golü için ise şu yorumu yaptı:
"Topa hareket ediyorsan aktif ofsayta geçiyorsun. Defansı ve kaleciyi aldatıyorsun. Çok enteresan bir ofsayt çıktı ortaya."
"OKAN BURUK HESAP VERMELİ"
Galatasaray'ın savunma performansını eleştiren Toroğlu, teknik direktör Okan Buruk'u da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Okan ne yapıyor abi? Abdülkerim çok üst düzey bir oyuncu değil ama bu kadar da değil. Aynı şekilde Davinson da. O zaman çalışmıyorlar. Teknik direktörün hesap vermesi lazım. En az iki kalite daha iyi oynaması lazım."
YABANCI VAR ÇIKIŞI
Yabancı VAR tartışmalarına da değinen deneyimli yorumcu, şu ifadeleri kullandı:
"Yabancı VAR gelmezse bu sefer yabancı hakem gelecek. Burada ısrar edilmesi başa iş açar."
"HAKEME İTİRAZ ETMELERİNE İNANAMIYORUM"
Toroğlu, son olarak hakem eleştirilerine ilişkin dikkat çeken sözler söyledi.
"Beş kere şampiyon olmuşsun, bu hakemlerle şampiyon olmuşsun. Buna rağmen hakeme itiraz ediyorsun. İnanamıyorum."