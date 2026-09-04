Yeniçağ Gazetesi
05 Eylül 2026 Cumartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok

Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok

Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibin oyunundan hakem kararlarına, Okan Buruk'tan yeni transfer Rafael Leao'ya kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli yorumcunun sözleri maçın önüne geçti.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok - Resim: 1

Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Sözcü TV'de değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın oyun planı ve hakem kararları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

1 12
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok - Resim: 2

"OSİMHEN'SİZ GALATASARAY YANAR"

Galatasaray'ın bireysel yeteneklerle sonuca gittiğini savunan Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray bu tarz oyunla deplasmanda iyi iş yapabilir. İç sahada duman ederler Galatasaray'ı. Arkaya her giden top tehlikeli. Galatasaray çok kolay top kapıp sonuca gitti."

2 12
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok - Resim: 3

"Barış Alper yok, Sane yok, zaten 9 kişi oynuyorsun. Kenarda teknik direktör yok. Galatasaray şahsi becerilerle gidiyor. Galatasaray'ın oyun planı yok. Osimhen'siz Galatasaray yanar. Biraz düzgün bir takım Galatasaray'ı duman ederdi."

3 12
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok - Resim: 4

"LEAO GALATASARAY'A FAYDALI OLUR"

Yeni transfer Rafael Leao'nun performansını da değerlendiren Toroğlu, Portekizli yıldızdan övgüyle bahsetti.

4 12
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok - Resim: 5

"O fiziğe göre çabuk bir adam. Sağ beki adeta perişan etti. Yalnız koşuyla olmuyor. Etkili bir adam. Galatasaray'a faydalı olacağı belli. Osimhen'le beraber iyi olacaktır. Osimhen daha fazla pozisyona girer."

5 12
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok - Resim: 6

HAKEM KARARLARINI DEĞERLENDİRDİ

Karşılaşmadaki kritik pozisyonlara da değinen Toroğlu, Başakşehir'in kazandığı penaltı ve Umut Bozok'un kırmızı kartı hakkında konuştu.

6 12
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok - Resim: 7

"Hakem o pozisyonda net hareket etti. Tereddüt etmeden verdi, o zaman bir şey demem o pozisyona."
"Daha yeni girdin oyuna. Belki de puan alacaktın Galatasaray'a. Net kırmızı kart."
İptal edilen Galatasaray golü için ise şu yorumu yaptı:

7 12
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok - Resim: 8

"Topa hareket ediyorsan aktif ofsayta geçiyorsun. Defansı ve kaleciyi aldatıyorsun. Çok enteresan bir ofsayt çıktı ortaya."

8 12
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok - Resim: 9

"OKAN BURUK HESAP VERMELİ"
Galatasaray'ın savunma performansını eleştiren Toroğlu, teknik direktör Okan Buruk'u da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

9 12
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok - Resim: 10

"Okan ne yapıyor abi? Abdülkerim çok üst düzey bir oyuncu değil ama bu kadar da değil. Aynı şekilde Davinson da. O zaman çalışmıyorlar. Teknik direktörün hesap vermesi lazım. En az iki kalite daha iyi oynaması lazım."

10 12
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok - Resim: 11

YABANCI VAR ÇIKIŞI

Yabancı VAR tartışmalarına da değinen deneyimli yorumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı VAR gelmezse bu sefer yabancı hakem gelecek. Burada ısrar edilmesi başa iş açar."

11 12
Erman Toroğlu Galatasaray'ı yerden yere vurdu: Kenarda teknik direktör yok - Resim: 12

"HAKEME İTİRAZ ETMELERİNE İNANAMIYORUM"

Toroğlu, son olarak hakem eleştirilerine ilişkin dikkat çeken sözler söyledi.

"Beş kere şampiyon olmuşsun, bu hakemlerle şampiyon olmuşsun. Buna rağmen hakeme itiraz ediyorsun. İnanamıyorum."

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro