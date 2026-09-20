Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: 'Hakem değilsin, adam değilsin'

Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: 'Hakem değilsin, adam değilsin'

Erman Toroğlu, Süper Lig'in 6. haftasının ardından Fenerbahçe-Eyüpspor ve Amedspor-Beşiktaş maçlarını değerlendirdi. Hakem yönetimine sert tepki gösteren Toroğlu, Ali Şansalan'a sert sözlerle yüklendi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: 'Hakem değilsin, adam değilsin' - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş Amedspor'a deplasmanda 3-2 kaybetti.

Karşılaşmanın ardından hakem kararları tartışma konusu oldu.

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Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: 'Hakem değilsin, adam değilsin' - Resim: 2

Amedspor-Beşiktaş mücadelesini Sözcü TV'de değerlendiren Erman Toroğlu hakem Ali Şansalan'a sert tepki gösterdi.

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Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: 'Hakem değilsin, adam değilsin' - Resim: 3

'İKİ FUTBOLCU BEŞİKTAŞ'IN DEFANSINI DUMAN ETTİ'

Karşılaşmaya dair görüşlerini paylaşan Toroğlu, "Amed’i tebrik etmek lazım seyircisiyle takımıyla… Beşiktaş çok standart oynadı değişik bir şey yapamadılar. Amed çok çabuk kapandı. Amed Beşiktaş’ı iyi çalışmış futbolcularına güzel anlatmışlar. İki futbolcu Beşiktaş’ın defansını duman etti. Heyecanlı ve güzel maç izledik. dedi.

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Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: 'Hakem değilsin, adam değilsin' - Resim: 4

Amedspor'un Süper Lig'de liderliğe yükselmesi hakkında konuşan Erman Toroğlu, "Amed ne kadar götürebilir. Çok götüremez ama yukarıda kalırlar, çok fazla takıma hasar verirler. Kolay kolay pes etmeyen takım." ifadelerini kullandı.

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Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: 'Hakem değilsin, adam değilsin' - Resim: 5

Gift Orban'ın performansına dikkat çeken Erman Toroğlu, "Orban çok yoruldu. Döndü geçti vurdu her şeyi yaptı. Beşiktaş’ın hücumdaki adamları rahat çıkamadı. Yüzlerini kaleye dönemedi. Amed iki füze gönderdi kaleci ne olduğunu anlamadı." dedi.

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Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: 'Hakem değilsin, adam değilsin' - Resim: 6

HAKEME ÇOK SERT TEPKİ

"Penaltıyı veremedin. Hakem kardeş o pozisyon İstanbul’da olsaydı verirdin. Ama orda veremiyorsun . Çünkü orda küfürü de veremedin. Penaltıyı da veremedin. Maça tesir ettin.

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Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: 'Hakem değilsin, adam değilsin' - Resim: 7

"Amed’in ihtiyacı var mıydı… İyi oynadılar ama o senin işin değil. Bu hakem iyi hakem değil bunu ben biliyorum."

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Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: 'Hakem değilsin, adam değilsin' - Resim: 8

"Bunu görmen lazım, ikili mücadele… 90+6’daki pozisyonu görmemiş olabilirsin. Ama bunu görmen lazım. Bu çocuk normal değil niye maç veriyorlar hala bilmiyorum. Çok vukuatı var."

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Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: 'Hakem değilsin, adam değilsin' - Resim: 9

"Adam sana küfür ediyor sen kırmızı vermiyorsun. Yürü git sen hakem değilsin. Küfürü atamayan adam o pozisyona nasıl penaltı verir. Korkuyor."

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Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: 'Hakem değilsin, adam değilsin' - Resim: 10

"Önce gördü sonra duydu küfürü ama atamadı. Küfürü duyup atamıyorsan o küfürü hak etmişsindir. Hakem değilsin, adam değilsin..."

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