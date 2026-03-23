EPDK'nin "Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
EPDK’dan kapsamlı değişiklik: Elektrikli araç şarjında yeni dönem... Tüm detaylar ortaya çıktı
Bu değişiklikle şarj üniteleri ile istasyonların kurulumu, işletilmesi, mobil şarj istasyonları, şarj ağının oluşturulması, işletmecilerin lisanslandırılması ve faaliyet esasları yeniden düzenlendi. Kullanıcıların hak ve yükümlülükleri ile serbest erişim platformunun kurulup işletilmesine dair hükümler de eklendi.
Şarj ağı işletmecilerinin yetki ve sorumlulukları genişletildi. Ülke genelinde şarj ağı kurup hizmet sunma yetkisi netleştirildi. İşletmecilerin imzaladığı ortak dolaşım anlaşmalarını 30 gün içinde Kuruma bildirmesi zorunlu kılındı.
Yönetmelikte "yeşil şarj istasyonları"na özel bir düzenleme getirildi. Yeşil şarj istasyonuna sahip olup itfa işlemlerini tamamlayan işletmeciler ve markaları, her ay sonunda Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından internet sitesinde yayımlanacak ve Kuruma bildirilecek.
Şarj ağının genişletilmesi, daraltılması ve işletilme süreçleri de yeniden tanımlandı. Yeni istasyon eklemek isteyen işletmeciler elektronik ortamda Kuruma başvuracak; başvurular 10 iş günü içinde sonuçlandırılacak ve uygun görülenler ağa eklenip serbest erişim platformunda listelenecek.
Ayrıca şarj istasyonlarının farklı işletmeciler arasında devir işlemleri netleştirildi; mobil şarj istasyonu işletmek isteyenlerin de Kuruma bildirim yapması zorunlu hale geldi.
Bunun yanı sıra şarj hizmetinin elektrik tedarik faaliyeti sayılmayacağı hükme bağlandı; istasyonlardaki tüketim ölçümünde Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği esas alınacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollardaki yeni istasyonlarda, 50 kW ve üzeri DC (hızlı) şarj ünitelerinin en az birinde kartlı veya temassız ödeme imkânı zorunlu olacak ve bu yöntemler için ek ücret talep edilemeyecek.
Şarj hizmeti fiyatlandırma kuralları da yenilendi. Fiyatlar serbestçe belirlenebilecek ancak yalnızca tüketilen enerji üzerinden alınacak; bağlantı, işlem başlatma veya ekipman kullanımına dair ek bedel talep edilemeyecek.
İşletmeciler fiyatları, rezervasyon ve işgaliye bedellerini (varsa) dijital kanallarda ve istasyonlarda aynı anda duyuracak.
DC ünitelerinde batarya doluluğu %85’i aşan araçlarda, önceden bilgilendirme koşuluyla şarj sonlandırılabilecek. İşletmeciler lokasyon ve saate göre indirimli fiyat uygulayabilecek.