Engelli emekliliğinde yeni düzenleme mağdur ediyor: Gözler Anayasa Mahkemesi’nde

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'te her rahatsızlık için ayrı oran hesaplanıp toplanırken, SGK'nın esas aldığı yönetmelikte kişide var olan engellerin yalnızca en yüksek orana sahip tek bir rahatsızlığı dikkate alınıyor.