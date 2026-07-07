Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Enfes Bir Akşam 2. sezonunda şok gelişme: Çekimler son anda ertelendi

Enfes Bir Akşam 2. sezonunda şok gelişme: Çekimler son anda ertelendi

Netflix'in kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Enfes Bir Akşam, ikinci sezon hazırlıklarını sürerken yeni sezon çekim takviminde değişiklik yaşandı.

Kaynak: Diğer
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Enfes Bir Akşam 2. sezonunda şok gelişme: Çekimler son anda ertelendi - Resim: 1

Başrollerini Aslı Enver ve Engin Akyürek'in paylaştığı yapımın yeni sezonu çekimler nedeniyle ağustos ayının ikinci haftasına ertelendi.

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Enfes Bir Akşam 2. sezonunda şok gelişme: Çekimler son anda ertelendi - Resim: 2

Platformun en hızlı ikinci sezon onayı verdiği yapımlardan biri olarak öne çıkan dizinin çekimlerine bu ay başlanması planlanıyordu. Hazırlık sürecinin devam etmesi ve Netflix ile yürütülen görüşmelerin beklenenden uzun sürmesi nedeniyle çekimler ertelendi.

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Enfes Bir Akşam 2. sezonunda şok gelişme: Çekimler son anda ertelendi - Resim: 3

Sekiz bölümden oluşacak yeni sezonda, Songül Bulut karakterine hayat veren Dolunay Soysert'in hikâyesine yeni bir karakter dahil olacak. Yapım ekibinin ikinci sezon çekimlerini yaklaşık 12 haftada tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.

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Enfes Bir Akşam 2. sezonunda şok gelişme: Çekimler son anda ertelendi - Resim: 4

DİZİNİN HAYRANLARI AYAKLANDI: “BEKLEYİŞ FAZLA UZADI”

Çekim takviminin ertelenmesi dizinin hayranlarını da harekete geçirdi.

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Enfes Bir Akşam 2. sezonunda şok gelişme: Çekimler son anda ertelendi - Resim: 5

Sosyal medya kullanıcıları, "İzleyiciyi bu kadar bekletmeyin", "Umarız iptal edilmez", "Bu kadar uzun ara verilmesi gereksiz" ve "Bekleyiş fazla uzadı" gibi yorumlarla gelişmeye tepki gösterdi.

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Enfes Bir Akşam 2. sezonunda şok gelişme: Çekimler son anda ertelendi - Resim: 6

KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Bir yalı üzerindeki güç mücadelesini merkezine alan dizi, Baydemir ve Bulut ailelerinin veliahtları arasında başlayan rekabetin zamanla aşka dönüşmesini konu alıyor.

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Enfes Bir Akşam 2. sezonunda şok gelişme: Çekimler son anda ertelendi - Resim: 7

Başrollerde Aslı Enver (Nihal Baydemir) ve Engin Akyürek (Osman Bulut) yer alırken, oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Taro Emir Tekin, Zeynep Oymak, Serkan Altunorak, Sedef Avcı ve Selin Şekerci gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor.

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