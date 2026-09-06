Avrupa genelinde tırmanışa geçen otel fiyatları tatilcileri alternatif konaklama türlerine yönlendirirken, doğayla baş başa tatil yapmak isteyenler için en cazip adresler Güneydoğu Avrupa oldu.
En ucuz kamp yerleri belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması...
Avrupa’da yükselen otel fiyatları tatilcileri kamp ve karavana yönlendirirken, en ucuz rotalar Güneydoğu Avrupa’dan çıktı. En ucuz kamp ülkeleri belli oldu. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Konaklama platformu Camping.info’nun 34 ülkede yaklaşık 20 bin kamp alanını kapsayan Nisan 2026 araştırması, kıtanın ucuz ve pahalı kamp haritasını gözler önüne serdi.
High-season (yüksek sezon) döneminde iki kişinin yer, karavan, elektrik ve yerel vergiler dâhil bir gecelik ortalama harcamasını baz alan analize göre zirvede Arnavutluk, hemen ardından ise Türkiye yer alıyor.
EN UCUZ ARNAVUTLUK, EN PAHALI HIRVATİSTAN
Güneydoğu Avrupa ülkelerinin bütçe dostu seçenekleriyle öne çıktığı listede gecelik ortalama maliyetler ve sıralama şu şekilde şekillendi:
Arnavutluk: 14,38 Euro (Gecelik maliyetle Avrupa'nın lideri)
Türkiye: 15,04 Euro (Listenin ikinci sırasında)
Kuzey Makedonya: 18,53 Euro
Bosna-Hersek: 19,37 Euro
Romanya: 19,63 Euro
Listenin diğer ucunda yer alan Hırvatistan ise gecelik 41,26 Euro’luk ortalamayla Avrupa’nın en pahalı kamp destinasyonu olarak kayıtlara geçti. Hırvatistan'ı sırasıyla İtalya (41,21 Euro), İsviçre (40,68 Euro) ve Avusturya (40,56 Euro) takip ediyor. Bu tablolara göre Hırvatistan’da konaklamak, Türkiye’ye kıyasla yaklaşık 2,7 kat daha yüksek bir bütçe gerektiriyor.
FİYAT AVANTAJI YÜKSEK, ALTYAPI ENVANTERİ SINIRLI
Türkiye sunmuş olduğu uygun fiyat avantajıyla öne çıksa da sektörün altyapı ve veri haritasında eksikler dikkat çekiyor.
Platform bünyesinde Türkiye'den yalnızca belgelendirilmiş 103 tesis listelenirken, bu durum ülke genelindeki gerçek kamping potansiyelinin tamamını yansıtmıyor. Kalkınma ajanslarının saha raporlarında da elektrik, temiz su, atık boşaltma üniteleri ve nitelikli karavan park alanlarının acilen artırılması gerektiği vurgulanıyor. Mobil tatilcilerin profilini ortaya koyan İstanbul verilerine göre ise 2025 yılında kentteki belgeli kamping tesislerine toplam 22 bin 295 kişi giriş yaptı. Giriş yapan tatilcilerin 12 bin 786’sını yabancılar oluştururken, yerli turist sayısı 9 bin 509’da kaldı.