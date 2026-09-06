En ucuz kamp yerleri belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralaması...

Listenin diğer ucunda yer alan Hırvatistan ise gecelik 41,26 Euro’luk ortalamayla Avrupa’nın en pahalı kamp destinasyonu olarak kayıtlara geçti. Hırvatistan'ı sırasıyla İtalya (41,21 Euro), İsviçre (40,68 Euro) ve Avusturya (40,56 Euro) takip ediyor. Bu tablolara göre Hırvatistan’da konaklamak, Türkiye’ye kıyasla yaklaşık 2,7 kat daha yüksek bir bütçe gerektiriyor.