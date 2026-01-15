Afrika Uluslar Kupası'nda Fas normal süresi ve uzatmalarında gol sesi çıkmayan maçta Nijerya'yı penaltı atışları sonucunda yenerek finale yükseldi.
OSIMHEN ONUACHU'YA YERİNİ BIRAKTI
Galatasaray'ın yıldız Victor Osimhen'in kaptanlığını yaptığı Nijerya'da Beşiktaş'tan Wilfried Ndidi sakatlığı nedeniyle yarı final maçında oynamadı. Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu ise maça 118. dakikada Osimhen'in yerine dahil olarak Nijerya'nın ilk penaltısını gole çevirdi.
EN-NESYRI'NİN PENALTISI SONUCU BELİRLEDİ
Öte yandan Fenerbahçeli yıldız En-Nesyri yarı final maçında 103. dakikada oyuna girerek Fas'ı finale taşıyan penaltıyı attı.
A much-welcome surprise for Bounou. And welcome to the final, Morocco. 🇲🇦#TotalEnergiesAFCON2025 | #WeCelebrateDifferent pic.twitter.com/aAnmuKw4dY— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 14, 2026
Bu sonuçla Fas, Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'in rakibi oldu.