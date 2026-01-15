Afrika Uluslar Kupası'nda Fas normal süresi ve uzatmalarında gol sesi çıkmayan maçta Nijerya'yı penaltı atışları sonucunda yenerek finale yükseldi.

OSIMHEN ONUACHU'YA YERİNİ BIRAKTI

Galatasaray'ın yıldız Victor Osimhen'in kaptanlığını yaptığı Nijerya'da Beşiktaş'tan Wilfried Ndidi sakatlığı nedeniyle yarı final maçında oynamadı. Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu ise maça 118. dakikada Osimhen'in yerine dahil olarak Nijerya'nın ilk penaltısını gole çevirdi.

EN-NESYRI'NİN PENALTISI SONUCU BELİRLEDİ

Öte yandan Fenerbahçeli yıldız En-Nesyri yarı final maçında 103. dakikada oyuna girerek Fas'ı finale taşıyan penaltıyı attı.

Bu sonuçla Fas, Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'in rakibi oldu.