Yeni televizyon almak isteyenler için marka seçimi, çok sayıdaki model ve teknoloji nedeniyle giderek zorlaşıyor.
En iyi televizyon markaları belli oldu: İşte öne çıkan 5 marka
Televizyon almayı düşünenlerin en çok merak ettiği markalar; görüntü kalitesi, fiyat-performans, panel teknolojileri ve satış verileri dikkate alınarak değerlendirildi. Listede dünyanın önde gelen üreticileri yer alırken, farklı kullanım ihtiyaçlarına göre öne çıkan markalar da belli oldu.Kaynak: Diğer
Görüntü ve ses kalitesinin yanı sıra ekran teknolojisi, yenileme hızı, işletim sistemi, oyun özellikleri ve fiyat-performans dengesi satın alma kararında önemli rol oynuyor.
Counterpoint tarafından sunulan satış verilerinin de dikkate alındığı değerlendirmede LG, Hisense, TCL, Philips ve Samsung öne çıkan televizyon markaları arasında gösterildi.
LG
Televizyon pazarında yüzde 9 pazar payına sahip olduğu belirtilen LG, özellikle OLED teknolojisiyle dikkat çekiyor. Her pikselin kendi ışığını üretmesine dayanan OLED paneller, gerçek siyahlar ve yüksek kontrast sunmasıyla öne çıkıyor.
LG televizyonlarda kullanılan webOS işletim sistemi uygulamalara ve içeriklere kolay erişim sağlarken, desteklenen modellerde bulunan Alpha işlemciler görüntü ve ses optimizasyonu gerçekleştiriyor.
Markanın öne çıkan diğer özellikleri arasında Dolby Vision ve oyuncuların görüntü ile oyun ayarlarına hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan Game Optimizer bulunuyor.
HİSENSE
Dünyada en çok satan televizyon markaları arasında dördüncü sırada gösterilen Hisense, özellikle panel teknolojileri ve yüksek parlaklık değerleriyle öne çıkıyor.
Yüksek parlaklık seviyeleri sayesinde ışık alan odalarda daha rahat bir izleme deneyimi sunmayı hedefleyen marka, oyunculara yönelik modellerinde 144 Hz ve 165 Hz gibi yüksek yenileme hızlarına da yer veriyor.
Hisense'ın dikkat çeken teknolojileri arasında RGB Mini-LED bulunuyor. Marka ayrıca özellikle 100 inç ve üzerindeki büyük ekranlı televizyonlarıyla küresel pazarda dikkat çekiyor.
TCL
Fiyat-performans açısından öne çıkan markalardan TCL, verilen verilere göre yüzde 16 pazar payıyla ikinci sırada bulunuyor.
Büyük ekran seçenekleriyle dikkat çeken markanın televizyonlarında Mini LED ve QLED teknolojileri kullanılıyor. Quantum Dot teknolojisi daha geniş renk gamı ve canlı görüntüler sunarken, Mini LED ise yüksek parlaklık ve kontrast sağlamayı amaçlıyor.
TCL'nin birçok modelinde Google TV işletim sistemi bulunuyor. Desteklenen modellerde yer alan Game Master ve yüksek yenileme hızı seçenekleri de özellikle oyun oynayan kullanıcıları hedefliyor.
PHİLİPS
Farklı bütçelere yönelik modeller sunan Philips, fiyat-performans tarafında öne çıkan markalar arasında gösteriliyor.
Philips televizyonların en dikkat çekici özelliklerinden biri bazı modellerde bulunan Ambilight teknolojisi. Televizyonun arkasındaki LED ışıklar ekrandaki renklere uyum sağlayarak ortam aydınlatması oluşturuyor.
Markanın bazı modellerinde Google TV, P5 görüntü motoru ve Dolby Atmos desteği bulunurken, üst segmentte OLED+ seçenekleri de sunuluyor.
SAMSUNG
Listede dikkat çeken bir diğer marka ise Samsung oldu. Verilere göre yüzde 17 pazar payına sahip olan Samsung; QLED, Neo QLED ve OLED televizyonlarıyla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.
Samsung'un Neo QLED teknolojisi Mini LED arka aydınlatmadan yararlanarak yüksek parlaklık ve kontrast sağlamayı hedeflerken, QLED modellerde Quantum Dot teknolojisi kullanılıyor.
Markanın televizyonlarında kullanılan Tizen işletim sistemi uygulamalara erişimi kolaylaştırırken, desteklenen modellerde bulunan Gaming Hub üzerinden bulut oyun servislerine erişilebiliyor.
Samsung ayrıca desteklenen modellerinde yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojilerini kullanarak görüntü kalitesini iyileştirmeye yönelik özellikler sunuyor.
HANGİ MARKA HANGİ KULLANICIYA HİTAP EDİYOR?
Değerlendirmeye göre tek bir markayı herkes için "en iyi" olarak göstermek mümkün değil. Tercih, kullanıcının televizyonundan beklediği özelliklere göre değişiyor.
Üst düzey görüntü kalitesine öncelik veren kullanıcılar için Hisense, LG ve Samsung modelleri öne çıkarılırken, fiyat-performans odaklı televizyon arayanlara TCL ve Philips seçenekleri öneriliyor.
Televizyon satın alırken yalnızca markaya değil; ekran teknolojisi, çözünürlük, yenileme hızı, işletim sistemi ve ses kalitesi gibi özelliklere de dikkat edilmesi gerekiyor.