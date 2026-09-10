En iyi televizyon markaları belli oldu: İşte öne çıkan 5 marka

HİSENSE

Dünyada en çok satan televizyon markaları arasında dördüncü sırada gösterilen Hisense, özellikle panel teknolojileri ve yüksek parlaklık değerleriyle öne çıkıyor.

Yüksek parlaklık seviyeleri sayesinde ışık alan odalarda daha rahat bir izleme deneyimi sunmayı hedefleyen marka, oyunculara yönelik modellerinde 144 Hz ve 165 Hz gibi yüksek yenileme hızlarına da yer veriyor.

Hisense'ın dikkat çeken teknolojileri arasında RGB Mini-LED bulunuyor. Marka ayrıca özellikle 100 inç ve üzerindeki büyük ekranlı televizyonlarıyla küresel pazarda dikkat çekiyor.