TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 olarak açıklandı.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zammı için rakamlar değişti
TCMB'nin enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesi ve piyasa beklentileri, Ocak 2027 emekli zammı için ilk senaryoları değiştirdi. İkinci 6 aylık enflasyon öngörülerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı %8,70 ile %10,67 arasında değişecek. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
2026'nın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,76 seviyesinde gerçekleşti. TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor.
Piyasa beklentisi olan yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyonunun gerçekleşmesi durumunda ise ikinci 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,92 seviyesinde oluşacağı hesaplanıyor.
Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde yer alan yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon senaryosunda ise ikinci yarıdaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10,67 olması bekleniyor.
Bu üç senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 8,70 ile yüzde 10,67 arasında gerçekleşebileceği hesaplanıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 26 BİN TL'Yİ GÖREBİLİR
Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının, söz konusu zam senaryolarına göre ulaşabileceği seviyeler şöyle:
Yüzde 8,70 zam: 25 bin 601 TL
Yüzde 9,92 zam: 25 bin 888 TL
Yüzde 10,67 zam: 26 bin 65 TL
Buna göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,32 seviyesinde gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığının 26 bin TL'nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.
FARKLI EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN OCAK 2027 HESABI
Mevcut maaşı 24 bin TL olan bir emeklinin aylığının yüzde 8,70'lik zamla 26 bin 88 TL'ye, yüzde 9,92'lik zamla 26 bin 381 TL'ye, yüzde 10,67'lik zamla ise 26 bin 561 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
25 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığının aynı senaryolara göre sırasıyla 27 bin 175 TL, 27 bin 480 TL ve 27 bin 668 TL seviyelerine ulaşacağı hesaplanıyor.
30 bin TL emekli aylığı için hesaplanan yeni rakamlar ise yüzde 8,70 zam senaryosunda 32 bin 610 TL, yüzde 9,92'de 32 bin 976 TL ve yüzde 10,67'de 33 bin 201 TL olarak öne çıkıyor.
40 bin TL maaş alan emekliler açısından hesaplama ise şöyle:
Yüzde 8,70 zam: 43 bin 480 TL
Yüzde 9,92 zam: 43 bin 968 TL
Yüzde 10,67 zam: 44 bin 268 TL
TCMB'nin enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesi ve piyasa beklentileri, Ocak 2027 emekli zammı için ilk senaryoları netleştirdi. İkinci 6 aylık enflasyon öngörülerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı %8,70 ile %10,67 arasında değişecek; en düşük emekli aylığı 26 bin TL'yi aşabilecek.