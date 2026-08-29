En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 zammı için rakamlar değişti

FARKLI EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN OCAK 2027 HESABI

Mevcut maaşı 24 bin TL olan bir emeklinin aylığının yüzde 8,70'lik zamla 26 bin 88 TL'ye, yüzde 9,92'lik zamla 26 bin 381 TL'ye, yüzde 10,67'lik zamla ise 26 bin 561 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

25 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığının aynı senaryolara göre sırasıyla 27 bin 175 TL, 27 bin 480 TL ve 27 bin 668 TL seviyelerine ulaşacağı hesaplanıyor.

30 bin TL emekli aylığı için hesaplanan yeni rakamlar ise yüzde 8,70 zam senaryosunda 32 bin 610 TL, yüzde 9,92'de 32 bin 976 TL ve yüzde 10,67'de 33 bin 201 TL olarak öne çıkıyor.