Yeniçağ Gazetesi
25 Temmuz 2026 Cumartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem En çok tercih edilen otomobil markaları ve renkleri belli oldu: Peynir ekmek gibi satılıyor

En çok tercih edilen otomobil markaları ve renkleri belli oldu: Peynir ekmek gibi satılıyor

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen renkler açıklandı. Ayrıca en çok tercih edilen otomobil markaları da belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
En çok tercih edilen otomobil markaları ve renkleri belli oldu: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi.

1 7
En çok tercih edilen otomobil markaları ve renkleri belli oldu: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 2

Söz konusu taşıtların 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti.

2 7
En çok tercih edilen otomobil markaları ve renkleri belli oldu: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 3

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin "gri" olduğu görüldü.

3 7
En çok tercih edilen otomobil markaları ve renkleri belli oldu: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 4

Yılın 6 ayında 190 bin 529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

4 7
En çok tercih edilen otomobil markaları ve renkleri belli oldu: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 5

Bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah, 44 bin 877 ile mavi, 25 bin 379 ile yeşil, 14 bin 634 ile kırmızı, 5 bin 988 ile kahverengi takip etti.

5 7
En çok tercih edilen otomobil markaları ve renkleri belli oldu: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 6

Bu dönemde 1576 turuncu, 1370 sarı otomobilin de trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

6 7
En çok tercih edilen otomobil markaları ve renkleri belli oldu: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 7

EN ÇOK RENAULT TERCİH EDİLDİ

Bu yılın ocak-haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise Renault öne çıktı. Yılın ilk yarısında 15 bin 136 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bunu 5 bin 248 ile Hyundai, 4 bin 908 ile Volkswagen ve 4 bin 791 ile Fiat izledi.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro