Pekin'de "Auto China 2026" araba fuarı düzenlendi. Oksijen gazetesi yazarı Emre Özpeynirci fuarın "otomotiv geleceğinin yazıldığı yer" olduğunu söyledi. Organizasyonde 180'i aşkın dünya prömiyer yapıldı.
Emre Özpeynirci "sadece izliyoruz" dedi: Çin otomotiv pazarı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Çin otomotiv pazarı Dünya'da dengeleri yerinden oynatırken Türkiye, yaşananları uzaktan izlemekle eleştirildi.
Elektrikli araçların yanında menzil uzatıcı elektrikli modellerin ve şarj edilebilir hibritlerin de öne çıktığını belirten Özpeynirci, bunun sektörün en temel kabullerinden birinin sorgulandığı anlamına geldiğini vurguladı.
Çin pazarının artık eskisi gibi büyümediğine de dikkat çeken Özpeynirci, kimi segmentlerin daraldığını söyledi. Yine de üretim kapasitesi artıyor. Bununla beraber markalar, daha esnek ve daha geniş müşterilere hitap eden çözümler üretmeye çalışıyor.
Otomobiller tanıtılırken belirtilen menziller ise uzun yollarda altyapı eksiklikleri nedeni ile pratikte aynı olmayabiliyor. Bu durum menzil uzatıcıların önemini arttırıyor. Jeneratör olarak eklenen küçük bir içten yanmalı motorla menzil 1000 kilometrenin üzerine çıkabiliyor.
Küresel rekabetin yön değiştirdiğini de söyleyen Özpeynirci, Çin'in dünyanın en büyük otomobil pazarı olmadan yanı sıra zirve ihracatçısı olduğunu da belirttiği. Çin'de iç pazarın doygunluğa ulaşmasıyla gözler dış pazara yöneldi.
ABD pazarı kapalı iken Çinli üreticiler dümeni Avrupa'ya kırıyor. Çinli markaların oyunu kurduğunu, batılı üreticilerin pazara adapte olduğunu söyleyen Özpeynirci, kimi batılı model ve markaların Çin için özel üretildiğini söyledi.
Değişimin tüm Dünya gibi Türkiye'yi de etkileyeceğini söyleyen Özpeynirci, sosyal medyasında yaptığı paylaşımda elektrikli otomobillerin yalnızca başlangıç olduğunu vurguladı. Çin'in yüksek teknolojinin yanı sıra strateji ile hareket ettiğini vurgulayan Özpeynirci, Çinli markaların Avrupa'da fabrika satın almaya da başladıklarına dikkat çekti.
Rekabetin fiyatları düşürdüğünü söyledi, "Avrupa üretim kapmaya çalışırken, biz sadece izliyoruz. Yeni oyunda ya fabrika olacağız ya sadece pazar. Ama gidişat üçüncü bir senaryoya işaret ediyor: hiçbiri" dedi.