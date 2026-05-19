Ünlü ekonomist tehlikeyi açıkladı: Siyasi kırılmalar başladı

Ekonomi kurmayları tarafından ilan edilen geleceğe dönük hedeflere halkın büyük bir kısmının artık itimat etmediğini dile getiren Alkin, vatandaşın kendi mutfağındaki ve cüzdanındaki mali durumu tek gerçek kıstas kabul ettiğini belirtti. Bu durumun iktisadi açıdan çok sağlıklı bir zemin teşkil etmediğini söyleyen ekonomist, öte yandan mevcut güvensizlik ikliminde bu reaksiyonun kaçınılmaz hale geldiğini aktardı. Türkiye genelinde pek çok tüketicinin, küçük esnafın ve büyük imalatçıların resmi kurumlarca ilan edilen veriler yerine günlük hayatın gerçek maliyetlerini referans aldığını ifade eden Alkin, paylaşılan enflasyon verilerinin halk nezdinde hiçbir karşılığı kalmadığını savundu.