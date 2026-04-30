Emniyetin “havadaki gözleri” 7/24 görevde: Van semalarında suç avı

Van’da gökyüzü artık emniyetin kontrolünde.
Havacılık Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 6 pilot, 2 helikopterle 7 gün 24 saat görev yapıyor.
“Gökyüzünün gözleri” olarak anılan ekipler, operasyonlara havadan destek sağlıyor.
İHA ve SİHA’lar; terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede aktif kullanılıyor.
Ekipler sadece operasyonlarda değil, trafik denetimleri ve asayiş uygulamalarında da görev alıyor.
Yangın, deprem ve arama kurtarma çalışmalarında da hava desteği sağlanıyor.
Zorlu hava koşullarında hastaların hastanelere ulaştırılması için de devreye giriyorlar.
Pilotlar, anlık görüntüleri saniyeler içinde sahadaki ekiplere aktarabiliyor.
Van’dan İran ve Irak sınır hattına kadar geniş bir bölgede kritik görev yürütülüyor.
“Devletimizin gökyüzündeki gözü olarak en zor noktalara ulaşıyoruz”
Pilot Başkomiser Ali Çakır, "Van Havacılık Şube Müdürlüğü olarak sahip olduğumuz yüksek teknolojik altyapı ve yetkin personel kabiliyetiyle hava operasyonlarının sağladığı 'kuvvet çarpanı' etkisini sahaya yansıtıyoruz. Devletimizin gökyüzündeki gözü olarak, karadan ulaşılması güç olan en sarp noktalara dahi erişim sağlıyor, zorlu arazi ve hava koşullarında dahi sorumluluk alanımızdaki tüm illere müdahale edebilecek mutlak bir kabiliyet sergiliyoruz." diye konuştu.