Türkiye'nin savunma sanayisindeki milli hamleleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün havacılık filosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Emniyet’e ilk teslimat yapıldı: İşte GÖKBEY’in merak edilen özellikleri
Emniyet Genel Müdürlüğü, TUSAŞ tarafından üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY’i envanterine dahil etti. İlk teslimatın ardından toplam 18 adet GÖKBEY, emniyet filosundaki yerini alacak.Kaynak: Haber Merkezi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla tasarlanıp üretilen Türkiye’nin ilk genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde resmen göreve başladı.
Gerçekleştirilen ilk teslimat töreninin ardından aktarılan detaylara göre, toplamda 18 adet T625 GÖKBEY helikopteri aşamalı olarak emniyet teşkilatına teslim edilecek.
Mevcut şartlarda 35 helikopter, 5 uçak ve 20 İHA ile faaliyetlerini sürdüren EGM Havacılık Daire Başkanlığı, envantere eklenecek bu 18 yeni araçla birlikte bünyesindeki yerlilik payını önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor.
Emniyet teşkilatının havacılık biriminde sürdürülen yerlileşme stratejisi doğrultusunda daha önce de TUSAŞ imzası taşıyan 6 adet T129 ATAK helikopteri, 5 adet T70 helikopteri ve 1 adet AKSUNGUR İHA filoya kazandırılmıştı.
TUSAŞ üretimi T625 GÖKBEY; 6 ton sınıfında, çift motorlu ve yeni nesil bir genel maksat helikopteri niteliği taşıyor.
İleri aviyonik mimari ve modern uçuş kontrol sistemleriyle donatılan hava aracı, değişen operasyonel gereksinimlere hızla uyum sağlayabilmesi adına modüler bir tasarımla geliştirildi.
Helikopter mimarisindeki bu modüler yapı, gövde sistemlerine dokunulmadan aracın görev amacına uygun biçimde kısa sürede yeniden şekillendirilmesine imkan tanıyor.
Emniyet teşkilatı çatısı altında uçacak olan GÖKBEY; keşif-gözetleme, güvenlik operasyonları, terörle mücadele, doğal afet ve acil durum yönetimi ile geniş coğrafyalara hızlı intikal sağlama gibi stratejik alanlarda kullanılarak teşkilatın sahadaki hareket kabiliyetini artıracak.
Rotorlar dönerken 15,87 metre uzunluğa ve 13,20 metre ana rotor çapına sahip olan T625 GÖKBEY’in azami kalkış ağırlığı (MTOW) 6.050 kg olarak açıklandı.
Saatte 297 km maksimum seyir hızına çıkabilen helikopter, 6.069 metre servis tavanında operasyon yürütebiliyor.
Standart yakıt deposu 1.020 kg yakıt alan helikoptere, 280 kg kapasiteli harici yakıt tankı da entegre edilebiliyor.
Bu donanım sayesinde hava aracının 740 km olan standart menzili, ilave depoyla 948 km’ye kadar yükseliyor.
Standart depoyla 3,8 saat havada kalabilen GÖKBEY, harici depoyla bu süreyi 5 saatin üzerine çıkarıyor.
2 kişilik mürettebatla yönetilen helikopter, 12 kişilik yolcu kapasitesi ve 1,1 m³ bagaj alanı sunuyor.