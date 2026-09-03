Emniyet’e ilk teslimat yapıldı: İşte GÖKBEY’in merak edilen özellikleri

Emniyet teşkilatı çatısı altında uçacak olan GÖKBEY; keşif-gözetleme, güvenlik operasyonları, terörle mücadele, doğal afet ve acil durum yönetimi ile geniş coğrafyalara hızlı intikal sağlama gibi stratejik alanlarda kullanılarak teşkilatın sahadaki hareket kabiliyetini artıracak.