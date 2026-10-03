Emlak Konut’a 7 milyarlık arazi: Aydın Doğan detayı dikkat çekti

Emlak Konut GYO, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında Pendik, Eyüpsultan, Kağıthane ve Bodrum’da toplam 395 bin 268 metrekarelik taşınmazı portföyüne kattı.
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Emlak Konut, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan 395 bin 268 metrekarelik taşınmazı 6,76 milyar liraya aldı. Portföye giren alanlar arasında eski Milpa arazisinin 345 bin 500 metrekarelik hissesi ile Bodrum Turgutreis’teki iki parsel de bulunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Taşınmazların toplam bedeli 6 milyar 755 milyon 998 bin 730 lira olarak belirlendi. Söz konusu bedel Emlak Konut tarafından nakit ödenmeyecek.
Tutar, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kentsel dönüşüm uygulamalarından kaynaklanan ve Emlak Konut’a olan borcuyla mahsuplaşılacak. Alımın en büyük bölümünü Pendik Kurtdoğmuş’taki 1154 parsel oluşturuyor.
Toplam 2 milyon 93 bin 940 metrekare büyüklüğündeki parselin 345 bin 500 metrekarelik hissesi Emlak Konut’a geçti.
Patronlar Dünyası’ndaki habere göre 1154 parsel, Doğan Grubu şirketlerinden Milpa’nın finansal raporlarında yıllarca “Ömerli Arazisi” olarak yer aldı.
Tapu niteliği “çiftlik arazisi” olan taşınmazla ilgili raporlarda imar planına ilişkin belirsizlikler ve uzun süren hukuki ihtilaflar da yer aldı.
Milpa, 1 Eylül 2022’de araziyi Artaş İnşaat ve Betatrans Lojistik’e 99 milyon 893 bin 84 dolar karşılığında satmak üzere anlaşma yaptı.
Artaş İnşaat’ın sahibi Süleyman Çetinsaya olurken, tapu devri 5 Ekim 2022’de tamamlandı. İşleme ilişkin bilgiler KAP kayıtlarında yer aldı.
Arazinin planlama geçmişinde de değişiklik yaşandı. 2009 tarihli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ağırlıklı olarak “Habitat Parkı” olarak gösterilen 1154 parsel, 27 Ağustos 2025’te Rezerv Yapı Alanı ilan edildi.
2026 yılında tamamlanan mikrobölgeleme çalışmalarının ardından yaklaşık 2 milyon 94 bin metrekarelik alanın 1 milyon 495 bin 679 metrekaresi, yani yüzde 71,43’ü Kentsel Gelişme Alanı olarak planlandı.
598 bin 192 metrekarelik bölüm ise yeşil ve spor alanlarına ayrıldı. Plan kapsamında 9 bin 547 kişilik ilave nüfus öngörüldü.
Parselin Ömerli Barajı İçme Suyu Havzası içinde kalan yaklaşık 436 bin metrekarelik bölümü orta mesafeli, 1 milyon 658 bin metrekarelik kısmı ise uzun mesafeli havza koruma kuşağında bulunuyor.
Planlamada su havzası sınırlamalarının yanı sıra jeolojik koşullar ve alt ölçekli plan kararları da dikkate alındı.
Plan raporlarına göre özel mülkiyette bulunan 1154 parsel, Rezerv Yapı Alanı ilanının ardından Kentsel Dönüşüm Başkanlığı mülkiyetine geçti.
Başkanlık, parseldeki 345 bin 500 metrekarelik hissesini 2 Ekim 2026’da Emlak Konut’a devretti.
Alım paketinin Bodrum ayağında ise Turgutreis’teki 161 ada 93 ve 94 numaralı parseller bulunuyor.
Emlak Konut, toplam 40 bin 117 metrekare büyüklüğündeki bu iki taşınmazı da portföyüne aldı. Bağımsız ekspertiz raporunda parseller için yaklaşık 1 milyar 203,5 milyon lira değer biçildi.
Bodrum Belediyesi kayıtlarına göre Turgutreis ile çevresindeki sekiz mahalleyi kapsayan 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planına yönelik itirazlar 2026 yılında karara bağlandı.
Böylece Emlak Konut’un aldığı 395 bin 268 metrekarelik taşınmazlar içinde, geçmişte Milpa’nın “Ömerli Arazisi” olarak bilinen parselin 345 bin 500 metrekarelik hissesi de yer aldı.
Söz konusu alanın bulunduğu yeni planlama bölgesinde 9 bin 547 kişilik ilave nüfus öngörülüyor.