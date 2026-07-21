En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik yasal düzenlemenin henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış olması, milyonlarca emeklinin beklediği zam farkını alamamasına yol açtı.
Emekliye 3552 lira zam farkı neden yatmıyor? Prof. Dr. Aziz Çelik açıkladı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi yayımlanmayınca 3552 TL’lik zam farkı askıda kaldı. Prof. Dr. Aziz Çelik, yılın ilk yarısında faize 1 trilyon 481 milyar TL tıkır tıkır ödenirken emeklinin bekletilmesini eleştirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma yaşamı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilerin mağduriyetine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak, iktidarın ekonomi tercihlerini ve emekli maaşlarındaki sistemik sorunu sert bir dille eleştirdi.
YASA YAYIMLANMADI 3552 TL’LİK FARK ASKIDA KALDI
Yapılan son düzenlemeyle en düşük emekli aylığında oluşan 3552 TL’lik farkın henüz emeklilerin hesabına yatmadığını belirten Prof. Dr. Aziz Çelik, bunun temel nedeninin yasal sürecin geciktirilmesi olduğunu vurguladı. Kanunun henüz yayımlanmaması nedeniyle emeklilerin mağdur edildiğini ifade eden Çelik, devlet bütçesinden faize ayrılan kaynaklar ile emekliye reva görülen tutum arasındaki çelişkiye dikkat çekti.
Yılın ilk yarısında faiz ödemelerine 1 trilyon 481 milyar lira aktarıldığına işaret eden Çelik, faize ödemelerin zamanında ve tıkır tıkır yapıldığını, ancak sıra milyonlarca emeklinin hakkına geldiğinde "bekleyin" mesajı verildiğini söyledi.
'HER ZAM DÖNEMİNDE ÖZEL BİR KANUN ÇIKARILIYOR'
Her zam döneminde en düşük emekli aylığı için özel bir kanun çıkarılmasını eleştiren Çelik, bu durumun tesadüf olmadığını belirtti. En düşük emekli maaşının kalıcı ve otomatik bir kanuni düzenlemeye bağlanmasının geçmişte olduğu gibi mümkün olduğunu hatırlatan uzman, mevcut uygulamanın siyasi bir tercih olduğuna vurgu yaptı.
Çelik, "Geçmişte en düşük emekli aylığı kalıcı kanuni bir düzenlemeye bağlıydı. Ancak mevcut iktidar bunu yapmıyor. Her dönem sanki emekliye ekstra bir bahşiş veriliyormuş gibi bir algı yaratılmak isteniyor" sözlerini sarf etti.
Çelik, emeklilerin her dönem son dakikaya kadar bekletilmesinin ve her seferinde yeni bir yasal düzenleme krizinin yaşanmasının ardında bu anlayışın yattığını belirterek, 3552 TL'lik farkın gecikmesinin asıl sebebinin yönetim tercihi olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Aziz Çelik, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Emekliler 3552 TL farkı neden henüz alamadı? Emekli beklesin! Faiz lobisinin işi görülsün! En düşük emekli aylığına ilişkin yasa henüz yayımlanmadığı için emeklilerin önemli bir bölümü 3552 TL'lik o "acayip" farkı henüz alamadı. Ama yılın ilk yarısında faize 1 trilyon 481 milyar lira tıkır tıkır ödenmiş! Peki neden her dönem en düşük emekli aylığı için özel bir kanun çıkıyor ve emekliler de bunu bekliyor? Oysa en düşük emekli aylığını kalıcı kanuni bir düzenlemeye bağlamak mümkün. Geçmişte öyleydi. Ama AKP öyle yapmıyor. Sanki her dönem en düşük emekli aylığını AKP bahşediyormuş gibi işin şovunu yapıyorlar? Hem üç kuruş artırıyorlar hem de zamanında ödemiyorlar. O yüzden sevgili emekli kardeşim, 3552 liralık zammı henüz alamadın!"