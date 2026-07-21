Emekliye 3552 lira zam farkı neden yatmıyor? Prof. Dr. Aziz Çelik açıkladı

Prof. Dr. Aziz Çelik, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Emekliler 3552 TL farkı neden henüz alamadı? Emekli beklesin! Faiz lobisinin işi görülsün! En düşük emekli aylığına ilişkin yasa henüz yayımlanmadığı için emeklilerin önemli bir bölümü 3552 TL'lik o "acayip" farkı henüz alamadı. Ama yılın ilk yarısında faize 1 trilyon 481 milyar lira tıkır tıkır ödenmiş! Peki neden her dönem en düşük emekli aylığı için özel bir kanun çıkıyor ve emekliler de bunu bekliyor? Oysa en düşük emekli aylığını kalıcı kanuni bir düzenlemeye bağlamak mümkün. Geçmişte öyleydi. Ama AKP öyle yapmıyor. Sanki her dönem en düşük emekli aylığını AKP bahşediyormuş gibi işin şovunu yapıyorlar? Hem üç kuruş artırıyorlar hem de zamanında ödemiyorlar. O yüzden sevgili emekli kardeşim, 3552 liralık zammı henüz alamadın!"