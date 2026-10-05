Emeklilik için en iyi ülkeler belli oldu: Rahatına düşkün olanlar buraya

VATANDAŞLIK SÜRELERİNDE BÜYÜK FARK

İncelenen 46 programın 24'ünde 5 yıl içinde, 17'sinde ise 6 ila 10 yıl arasında vatandaşlık başvurusu yapılabildiği belirtildi.

Güney Amerika ülkeleri daha kısa sürelerle dikkat çekiyor. Arjantin'de vatandaşlığa geçiş süresi yaklaşık 2 yıl olarak belirtilirken Uruguay ve Paraguay'da bu süre 3 yıl. Andorra'da ise süreç 20 yıla kadar çıkabiliyor.

Araştırmaya göre Avrupa ülkeleri yaşam kalitesi ve hareketlilik imkanlarıyla, Amerika kıtasındaki ülkeler ise maliyet ve vergi avantajlarıyla öne çıkıyor.