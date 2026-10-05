Yurt dışında emeklilik planı yapanların dikkatini çekecek 2026 Emeklilik Endeksi açıklandı. Global Citizen Solutions tarafından hazırlanan çalışmada farklı ülkelerin emeklilere sunduğu oturum ve pasif gelir programları karşılaştırıldı.
Emeklilik için en iyi ülkeler belli oldu: Rahatına düşkün olanlar buraya
Global Citizen Solutions tarafından hazırlanan 2026 Emeklilik Endeksi açıklandı. Emeklilik dönemini yurt dışında geçirmek isteyenler için hazırlanan araştırmada ülkeler; yaşam kalitesi, vergilendirme, maliyet, vatandaşlık ve başvuru şartları gibi kriterlere göre değerlendirildi.Kaynak: Diğer
Araştırmada yaşam kalitesi en fazla ağırlığa sahip kriter olurken hareketlilik, vatandaşlık imkanları, vergilendirme, başvuru süreçleri ve maliyetler de değerlendirmeye dahil edildi.
İlk 10'a giren ülkelerin aldığı puanların birbirine oldukça yakın olduğu, birinci ile 10'uncu arasındaki farkın 4 puanın altında kaldığı belirtildi.
EMEKLİLİK İÇİN EN İYİ ÜLKELER
2026 Emeklilik Endeksi'nde öne çıkan ülkeler şöyle sıralandı:
1. Uruguay
2. Mauritius
3. İspanya
5. Portekiz
7. Letonya
8. Andorra
9. İtalya
10. Yunanistan
Paylaşılan verilerde 4. ve 6. sıradaki ülkelerin isimleri yer almadı.
ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞTİ
Listenin ilk sırasında Uruguay yer alırken Mauritius ikinci, İspanya ise üçüncü oldu. Geçen yıl listenin zirvesinde bulunan Portekiz, bu yıl 5. sıraya geriledi.
Avrupa'nın en yüksek sıradaki ülkesi olan İspanya, yaşam kalitesi kategorisinde dünya genelinde 5. sırada yer aldı. Ülkede başvuru sürelerinin 8 aya kadar çıkabildiği, vergilendirme kriterinde ise incelenen 46 program arasında son sırada kaldığı belirtildi.
Portekiz'de ise emeklilik programından yararlanmak isteyenler için aylık minimum gelir şartının 920 euro olduğu ve başvuru sürecinin 2 yıla kadar uzayabildiği aktarıldı.
ÜLKELERE GÖRE ŞARTLAR DEĞİŞİYOR
Endekste yer alan ülkelerin emeklilerden istediği mali şartlar arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Andorra, yüzde 10 seviyesindeki gelir vergisi ile servet ve miras vergisinin bulunmamasıyla öne çıkarken 1 milyon euroluk yerel yatırım şartıyla en pahalı program olarak gösterildi.
Kıbrıs'ta belirli koşullarda yüzde 5 vergi oranı ve 800 euronun altında aylık gelir şartı bulunurken, Yunanistan'da aylık 3 bin 500 euro gelir şartı aranıyor. Aylık gelir şartı Nikaragua'da 600 euronun altında kalırken Bahreyn'de 9 bin euronun üzerine çıkıyor.
VATANDAŞLIK SÜRELERİNDE BÜYÜK FARK
İncelenen 46 programın 24'ünde 5 yıl içinde, 17'sinde ise 6 ila 10 yıl arasında vatandaşlık başvurusu yapılabildiği belirtildi.
Güney Amerika ülkeleri daha kısa sürelerle dikkat çekiyor. Arjantin'de vatandaşlığa geçiş süresi yaklaşık 2 yıl olarak belirtilirken Uruguay ve Paraguay'da bu süre 3 yıl. Andorra'da ise süreç 20 yıla kadar çıkabiliyor.
Araştırmaya göre Avrupa ülkeleri yaşam kalitesi ve hareketlilik imkanlarıyla, Amerika kıtasındaki ülkeler ise maliyet ve vergi avantajlarıyla öne çıkıyor.