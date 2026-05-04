Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti!

Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti!

Meclis gündemine taşınan yeni kanun teklifi, emekli esnaf ve sanatkârlar için ÖTV muafiyetiyle araç sahibi olma yolunu açıyor. Belirli şartlara bağlanan düzenleme, emeklilik sonrası ilk 5 yılı kapsayan önemli fırsatlar sunuyor.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti! - Resim: 1

Meclis’te Emekli İçin Yeni Adım

Emekli vatandaşların araç alımını kolaylaştırmayı hedefleyen kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Düzenleme, esnaf emeklilerini heyecanlandırdı.

1 10
Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti! - Resim: 2

Kimler Yararlanabilecek?

Teklif, esnaf ve sanatkâr statüsünde olup Bağ-Kur (4/1-b) üzerinden yaşlılık aylığı alan vatandaşları kapsıyor.

2 10
Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti! - Resim: 3

İlk 5 Yıl Kuralı

İndirimden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, emekli oldukları tarihten itibaren ilk 5 yıl içerisinde başvuruda bulunması gerekiyor.

3 10
Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti! - Resim: 4

Bir Defaya Mahsus Hak

Hazırlanan taslağa göre, ÖTV muafiyeti hakkı her emekli için sadece bir kez kullanılabilecek şekilde sınırlandırılıyor.

4 10
Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti! - Resim: 5

Araç Satışına 5 Yıl Şerhi

Devlet desteğiyle alınan araçların suistimal edilmemesi adına, satın alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması veya devredilememesi şartı getiriliyor.

5 10
Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti! - Resim: 6

Fiyat Limiti Belirlendi

Düzenleme kapsamına girecek araçların, vergiler dahil satış fiyatının yaklaşık 2 milyon 870 bin TL’nin altında olması planlanıyor.

6 10
Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti! - Resim: 7

Yerli ve Yabancı Model Seçenekleri

Belirlenen fiyat sınırı dahilinde, emeklilerin bütçesine uygun pek çok farklı marka ve modelin kapsama girmesi bekleniyor.

7 10
Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti! - Resim: 8

Ekonomiye Canlılık Getirecek

Düzenlemenin yasalaşması halinde, otomotiv sektöründe emekli esnafın talebiyle yeni bir hareketlilik yaşanması öngörülüyor.

8 10
Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti! - Resim: 9

Komisyon Süreci Başlıyor

CHP tarafından sunulan teklifin önümüzdeki günlerde ilgili komisyonlarda tartışılarak son şeklini alması bekleniyor.

9 10
Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti! - Resim: 10

Tüm Emekliler Kapsama Girecek mi?

Mevcut teklif Bağ-Kur’luları odağına alsa da, görüşmeler sırasında kapsamın genişletilip genişletilmeyeceği merakla bekleniyor.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro