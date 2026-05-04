Emeklilerin gözü Meclis'te: ÖTV'siz araç için kritik detaylar netleşti!

Meclis’te Emekli İçin Yeni Adım
Emekli vatandaşların araç alımını kolaylaştırmayı hedefleyen kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Düzenleme, esnaf emeklilerini heyecanlandırdı.
Kimler Yararlanabilecek?
Teklif, esnaf ve sanatkâr statüsünde olup Bağ-Kur (4/1-b) üzerinden yaşlılık aylığı alan vatandaşları kapsıyor.
İlk 5 Yıl Kuralı
İndirimden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, emekli oldukları tarihten itibaren ilk 5 yıl içerisinde başvuruda bulunması gerekiyor.
Bir Defaya Mahsus Hak
Hazırlanan taslağa göre, ÖTV muafiyeti hakkı her emekli için sadece bir kez kullanılabilecek şekilde sınırlandırılıyor.
Araç Satışına 5 Yıl Şerhi
Devlet desteğiyle alınan araçların suistimal edilmemesi adına, satın alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması veya devredilememesi şartı getiriliyor.
Fiyat Limiti Belirlendi
Düzenleme kapsamına girecek araçların, vergiler dahil satış fiyatının yaklaşık 2 milyon 870 bin TL’nin altında olması planlanıyor.
Yerli ve Yabancı Model Seçenekleri
Belirlenen fiyat sınırı dahilinde, emeklilerin bütçesine uygun pek çok farklı marka ve modelin kapsama girmesi bekleniyor.
Ekonomiye Canlılık Getirecek
Düzenlemenin yasalaşması halinde, otomotiv sektöründe emekli esnafın talebiyle yeni bir hareketlilik yaşanması öngörülüyor.
Komisyon Süreci Başlıyor
CHP tarafından sunulan teklifin önümüzdeki günlerde ilgili komisyonlarda tartışılarak son şeklini alması bekleniyor.
Tüm Emekliler Kapsama Girecek mi?
Mevcut teklif Bağ-Kur’luları odağına alsa da, görüşmeler sırasında kapsamın genişletilip genişletilmeyeceği merakla bekleniyor.