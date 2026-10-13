Emeklilere ücretsiz ulaşımda yeni dönem: Bir ülkede Yaş sınırı değişiyor

Uzak Doğu'da başlayan bu dalganın benzerleri Avrupa'da da görülüyor. İngiltere'de yaşlı vatandaşlara verilen ücretsiz otobüs kartı (Freedom Pass) uygulamasında yaş sınırı, devlet emeklilik yaşı olan 66'ya yükseltildi. Sistemin sürdürülebilirliği için bu yaş barajının önümüzdeki yıllarda kademeli olarak 67 ve 68'e kadar çıkarılması planlanıyor. Birçok Avrupa ülkesi de "tamamen ücretsiz" modelinden, indirimli model veya gelir durumuna göre destek modeline geçiş yapıyor.