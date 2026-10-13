Yeniçağ Gazetesi
13 Ekim 2026 Salı
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Emeklilere ücretsiz ulaşımda yeni dönem: Bir ülkede Yaş sınırı değişiyor

Emeklilere ücretsiz ulaşımda yeni dönem: Bir ülkede Yaş sınırı değişiyor

Dünya genelinde hızla yaşlanan nüfus ve toplu taşıma sistemlerindeki artan maliyetler, 65 yaş üstü vatandaşlara sunulan ücretsiz ulaşım hakkının yeniden tartışılmasına neden oluyor. Pek çok ülke ücretsiz biniş yaş sınırını yükseltti.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Emeklilere ücretsiz ulaşımda yeni dönem: Bir ülkede Yaş sınırı değişiyor - Resim: 1

Toplu taşımada yaşlılara sunulan ücretsiz biniş hakkı, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde artan ekonomik yükler nedeniyle revize ediliyor. Birçok başkent ve büyükşehir yönetimi, finansal sürdürülebilirliği sağlamak adına ücretsiz ulaşım hakkı yaş sınırını kademeli olarak yukarı çekmeye başladı.

1 9
Emeklilere ücretsiz ulaşımda yeni dönem: Bir ülkede Yaş sınırı değişiyor - Resim: 2

Dünyadaki bu kısıtlama trendi hız kazanırken, gözler uygulamaya kesintisiz devam eden Türkiye'ye çevrildi.

2 9
Emeklilere ücretsiz ulaşımda yeni dönem: Bir ülkede Yaş sınırı değişiyor - Resim: 3

Asya'nın en büyük ekonomilerinden Güney Kore, ücretsiz ulaşımda yaş yükseltme politikasının en net uygulandığı ülkelerin başında geliyor.

3 9
Emeklilere ücretsiz ulaşımda yeni dönem: Bir ülkede Yaş sınırı değişiyor - Resim: 4

Güney Kore merkezli medya kuruluşu Heraldcorp'un (Herald Economy) yayımladığı raporlara göre, ülkede "ücretsiz metro kullanım yaşının 65'ten 70'e çıkarılması" için radikal adımlar atıldı.

4 9
Emeklilere ücretsiz ulaşımda yeni dönem: Bir ülkede Yaş sınırı değişiyor - Resim: 5

Heraldcorp kaynaklı verilere göre, Seul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Seul Yaşlı Ulaşım Refah Komitesi', ücretsiz biniş yaşını 70'e çıkarma ve bu değişikliği destekleyecek şekilde otobüs sübvansiyonları sağlama planını masaya yatırdı.

5 9
Emeklilere ücretsiz ulaşımda yeni dönem: Bir ülkede Yaş sınırı değişiyor - Resim: 6

Daegu şehri ise bu sistemi fiilen hayata geçirerek yaş sınırını her yıl 1 yaş artırarak 65'ten 70'e sabitleme kararı aldı. Güney Kore'de sistem değişikliğinden doğrudan olumsuz etkilenecek olan 65-69 yaş arası vatandaşların yüzde 57,4'ünün bile "şehrin mali sürdürülebilirliği için" bu yaş yükseltme kararına destek vermesi dikkat çekiyor. 2028'den itibaren ücretsiz yolculuklar 70 yaşında başlayacak.

6 9
Emeklilere ücretsiz ulaşımda yeni dönem: Bir ülkede Yaş sınırı değişiyor - Resim: 7

Uzak Doğu'da başlayan bu dalganın benzerleri Avrupa'da da görülüyor. İngiltere'de yaşlı vatandaşlara verilen ücretsiz otobüs kartı (Freedom Pass) uygulamasında yaş sınırı, devlet emeklilik yaşı olan 66'ya yükseltildi. Sistemin sürdürülebilirliği için bu yaş barajının önümüzdeki yıllarda kademeli olarak 67 ve 68'e kadar çıkarılması planlanıyor. Birçok Avrupa ülkesi de "tamamen ücretsiz" modelinden, indirimli model veya gelir durumuna göre destek modeline geçiş yapıyor.

7 9
Emeklilere ücretsiz ulaşımda yeni dönem: Bir ülkede Yaş sınırı değişiyor - Resim: 8

Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde "65 yaş" sınırı yavaş yavaş terk edilip 67-70 bandına oturtulurken, Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkı devam ediyor.

8 9
Emeklilere ücretsiz ulaşımda yeni dönem: Bir ülkede Yaş sınırı değişiyor - Resim: 9

Özellikle artan akaryakıt ve işletme maliyetleri nedeniyle zaman zaman özel halk otobüsü (ÖHO) esnafı ile yerel yönetimler arasında krizlere neden olan bu hak, dünyadaki örneklerin aksine Türkiye'de sosyal devlet ilkesinin vazgeçilmez bir parçası olarak korunuyor. Küresel çapta alınan bu kısıtlama kararları, "Türkiye'deki mevcut sistemin mali açıdan sürdürülebilirliği" tartışmalarını yeniden alevlendirirken, Türkiye'nin yaşlı refahı konusundaki bu tavizsiz tutumu uluslararası arenadaki keskin bir farklılık olarak öne çıkıyor.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro