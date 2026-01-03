Enflasyon canavarı altında ezilen emekliler sesini yükseltmeye devam ediyor. Tüm Emeklilerin Sendikası Zonguldak Şubesi, emeklilerin ekonomik durumuna dikkat çekmek amacıyla kent meydanında tabutlu bir eylem gerçekleştirdi. Şube Sekreteri Emine Bulut, emekliliğin artık sefaletle eşdeğer hâle geldiğini ifade etti.

Zonguldak’ta Madenci Anıtı önünde toplanan emekliler, tabutla yürüyüş yapıp emeklilerin yoksulluğa mahkum edildiğini protesto etti. Eyleme siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri de destek verdi. CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural da eyleme katılarak emeklilerin taleplerinin haklı olduğunu belirtti ve emeklilerin insanca yaşam mücadelesinin yanında olduklarını ifade etti. Tüm Emeklilerin Sendikası Şube Sekreteri Emine Bulut, emekliliğin artık onurlu ve güvenceli bir yaşam hakkı olmaktan çıktığını vurguladı.

'BİLİNÇLİ BİR TERCİH'

Emeklilerin bilinçli politikalar sonucu yoksulluğa itildiğini öne süren Bulut, mevcut ekonomik sistemin sosyal devleti tasfiye ettiğini, kamusal kaynakların belirli kesimlere aktarıldığını savundu. Emeklilerin bir "yük" olarak görüldüğünü dile getiren Bulut, bunun bir yönetim hatası değil, bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.

Sendika tarafından paylaşılan verilere göre, milyonlarca emeklinin 16 bin 881 lira seviyesindeki aylıklarla geçinmek zorunda kaldığını belirten Bulut, dul ve yetim aylıklarının ise bu tutarın da altında kaldığını kaydetti ve bu gelirlerin açlık sınırının altında olduğunu vurguladı.

Açıklamada, asgari ücret ve enflasyon verilerine de değinilerek, resmi enflasyon oranlarının gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığı ileri sürüldü. Emekli aylıklarına yapılması planlanan artışların yetersiz olduğu ifade edildi.

Bulut, sendikanın taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Tüm emeklilere 20 bin lira seyyanen zam yapılması, en düşük emekli aylığının yeni işe başlayan memur maaşına eşitlenmesi, enflasyon kayıplarının telafi edilmesi, sağlıkta katkı paylarının kaldırılması ve emekliler için barınma desteğinin hayata geçirilmesi."