Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı

Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı

Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 28 olarak enflasyon oranını açıkladı. YENİÇAĞ olarak milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur için Ocak ayında yapılacak zam oranlarının şifrelerini araladık.

Dilem Taştan Dilem Taştan
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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 1

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 28 olarak belirlemesi, milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur için Ocak ayında yapılacak zam oranlarının şifrelerini verdi. Yeniçağ, karmaşık hesaplamaları bir kenara bırakıp vatandaşın en net şekilde anlayacağı o zam tablosunu çıkardı. Hedef tutarsa, memuru kötü bir sürpriz bekliyor.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 2

TÜİK verilerine göre yılın ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) enflasyon farkı yüzde 17.76 olarak kayıtlara geçti. Gözler şimdi yılın ikinci yarısına, yani Temmuz-Aralık dönemine çevrilmiş durumda.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 3

Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon hedefine tam olarak ulaşılması halinde, ikinci 6 aylık dönemde ortaya çıkacak enflasyon oranı yaklaşık yüzde 8.70 olacak.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 4

Peki, bu oran hesaplara nasıl yansıyor ve maaşları nasıl etkileyecek? Yeniçağ, bu karmaşık "kümülatif" formülleri vatandaşın diline çevirdi.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 5

Hesaba boğulmadan, durumu en sade haliyle bir market sepeti üzerinden okumak mümkün.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 6

Yılın tam başında, Ocak ayında markete gidip temel ihtiyaçlardan oluşan bir sepeti tam 100 TL'ye doldurduğunuzu varsayalım. Açıklanan yüzde 17.76'lık ilk 6 aylık enflasyonla birlikte, o 100 liralık sepetin maliyeti Haziran ayı sonunda 117 lira 76 kuruşa yükseldi.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 7

Merkez Bankası'nın "Yıl bittiğinde yıllık enflasyon yüzde 28 olacak" hedefi ise şu anlama geliyor: Yılın en başında 100 TL olan o sepet, Aralık ayı sonunda tam 128 TL etiketine ulaşacak.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 8

Haziran ayında 117 lira 76 kuruşa çıkan sepetin, yıl sonunda 128 liraya ulaşması için fiyatların o noktadan itibaren yüzde 8.70 oranında artması gerekiyor (128 / 117.76 = 1.087).

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 9

Ekonomideki bu kümülatif, yani birikimli hesaplama gereği, enflasyon aydan aya fiyatların üzerine binerek artıyor. Bu nedenle ilk 6 ay ile ikinci 6 ayı dümdüz toplamak (17.76 + 8.70) yanıltıcı bir sonuç veriyor; gerçek artış oranı, artan fiyatın üzerinden yeniden hesaplanmasıyla bulunuyor.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 10

Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik hedefi on ikiden vurulursa, ortaya çıkacak yüzde 8.70'lik oran maaşlara şu şekilde yansıyacak:

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 11

Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik hedefi on ikiden vurulursa, ortaya çıkacak yüzde 8.70'lik oran maaşlara şu şekilde yansıyacak:

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 12

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon oranını doğrudan alacaklar. Yani Ocak ayında maaşlarında net yüzde 8.70'lik bir artış görecekler.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 13

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme kuralları gereği, enflasyon farkı ve yeni dönem zamları ayrı bir kalemde hesaplanıyor. Bu kural işletildiğinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 8.70 oranında enflasyon zammı cebine koyarken, memur ve memur emeklisinin Ocak ayındaki toplam zammı yüzde 6.67 seviyesinde kalacak.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 14

Peki maaşlar nasıl şekillenecek? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,70 zam ile 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı 25 bin 601 TL’ye gelmiş olacak.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 15

Memur emeklilerinde ise 31 bin 527 TL olan maaş yüzde 6,67 oranında bir zamla 33 bin 629 TL olacak.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı - Resim: 16
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