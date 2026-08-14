Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 28 olarak belirlemesi, milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur için Ocak ayında yapılacak zam oranlarının şifrelerini verdi. Yeniçağ, karmaşık hesaplamaları bir kenara bırakıp vatandaşın en net şekilde anlayacağı o zam tablosunu çıkardı. Hedef tutarsa, memuru kötü bir sürpriz bekliyor.
Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı
Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 28 olarak enflasyon oranını açıkladı. YENİÇAĞ olarak milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur için Ocak ayında yapılacak zam oranlarının şifrelerini araladık.Dilem Taştan
TÜİK verilerine göre yılın ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) enflasyon farkı yüzde 17.76 olarak kayıtlara geçti. Gözler şimdi yılın ikinci yarısına, yani Temmuz-Aralık dönemine çevrilmiş durumda.
Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon hedefine tam olarak ulaşılması halinde, ikinci 6 aylık dönemde ortaya çıkacak enflasyon oranı yaklaşık yüzde 8.70 olacak.
Peki, bu oran hesaplara nasıl yansıyor ve maaşları nasıl etkileyecek? Yeniçağ, bu karmaşık "kümülatif" formülleri vatandaşın diline çevirdi.
Hesaba boğulmadan, durumu en sade haliyle bir market sepeti üzerinden okumak mümkün.
Yılın tam başında, Ocak ayında markete gidip temel ihtiyaçlardan oluşan bir sepeti tam 100 TL'ye doldurduğunuzu varsayalım. Açıklanan yüzde 17.76'lık ilk 6 aylık enflasyonla birlikte, o 100 liralık sepetin maliyeti Haziran ayı sonunda 117 lira 76 kuruşa yükseldi.
Merkez Bankası'nın "Yıl bittiğinde yıllık enflasyon yüzde 28 olacak" hedefi ise şu anlama geliyor: Yılın en başında 100 TL olan o sepet, Aralık ayı sonunda tam 128 TL etiketine ulaşacak.
Haziran ayında 117 lira 76 kuruşa çıkan sepetin, yıl sonunda 128 liraya ulaşması için fiyatların o noktadan itibaren yüzde 8.70 oranında artması gerekiyor (128 / 117.76 = 1.087).
Ekonomideki bu kümülatif, yani birikimli hesaplama gereği, enflasyon aydan aya fiyatların üzerine binerek artıyor. Bu nedenle ilk 6 ay ile ikinci 6 ayı dümdüz toplamak (17.76 + 8.70) yanıltıcı bir sonuç veriyor; gerçek artış oranı, artan fiyatın üzerinden yeniden hesaplanmasıyla bulunuyor.
Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik hedefi on ikiden vurulursa, ortaya çıkacak yüzde 8.70'lik oran maaşlara şu şekilde yansıyacak:
Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik hedefi on ikiden vurulursa, ortaya çıkacak yüzde 8.70'lik oran maaşlara şu şekilde yansıyacak:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon oranını doğrudan alacaklar. Yani Ocak ayında maaşlarında net yüzde 8.70'lik bir artış görecekler.
Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme kuralları gereği, enflasyon farkı ve yeni dönem zamları ayrı bir kalemde hesaplanıyor. Bu kural işletildiğinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 8.70 oranında enflasyon zammı cebine koyarken, memur ve memur emeklisinin Ocak ayındaki toplam zammı yüzde 6.67 seviyesinde kalacak.
Peki maaşlar nasıl şekillenecek? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,70 zam ile 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı 25 bin 601 TL’ye gelmiş olacak.
Memur emeklilerinde ise 31 bin 527 TL olan maaş yüzde 6,67 oranında bir zamla 33 bin 629 TL olacak.