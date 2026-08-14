Emekli ve memurun 5 aylık maaş zammı ortaya çıktı: YENİÇAĞ rakam vererek hesapladı

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 28 olarak belirlemesi, milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur için Ocak ayında yapılacak zam oranlarının şifrelerini verdi. Yeniçağ, karmaşık hesaplamaları bir kenara bırakıp vatandaşın en net şekilde anlayacağı o zam tablosunu çıkardı. Hedef tutarsa, memuru kötü bir sürpriz bekliyor.